秋天養生｜秋乏易疲倦？中醫師建議維持充足睡眠、多曬太陽多運動

時序進入秋天，中醫門診多了不少身體疲勞來看診的病人，一類是往年常見的「秋乏」疲倦現象，今年還多了另一類的人，就是施打新冠肺炎疫苗後的疲累感。中醫師表示，前者多活動就可改善，後者吃些補心肺氣血的中藥後也能改善，不必太過擔心。



春困秋乏 這群人易感受到疲勞

古人云「春困秋乏」，台灣台中衛福部彰化醫院中醫師張煒東指出，秋天晚上開始變涼，體質相對虛弱或敏感的人會明顯感受到變化，所以這陣子常出現輕微的感冒，或是鼻過敏發作，甚至是睡覺時會覺得冷導致睡不好，白天覺得疲勞等狀況出現，尤其是在冷氣房文書工作的人，長期坐著，活動量少，身體循環比夏天來的稍差，所以會覺得比較容易疲勞。

按圖快速了解預防及擊退「秋乏」的提示：

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改善「秋乏」 多曬太陽、多運動

台灣張煒東中醫師說，要改善「秋乏」，可以多曬太陽及多運動，不要再像夏天一樣大口吃冰、大口喝冷飲，要節制冰冷食物，注意腸胃系統的保養，補充滋潤的食物，也可以在秋天開始進補，服用一些提高免疫力的中藥，讓自己有強壯的身體度過冬天。

動後還是覺得累 恐是新冠肺炎疫苗副作用

另外，最近的疲倦患者多了施打新冠肺炎疫苗者，張煒東中醫師表示，這類患者覺得打完疫苗後變得特別疲累，而且不像是秋天的累，縱使活動後還是覺得累，這並不是「秋乏」，而是今年比較特別的現象，因為施打疫苗，就像是引發一場身體的戰爭，這時候可以利用中藥來補心肺氣血，提升免疫力，通常能很快速地恢復之前的狀態。

維持充足睡眠＋規律生活 避免身體疲累

張煒東中醫師強調，不管是「秋乏」或施打疫苗的疲累，最重要的是要充足的睡眠，多休息、不要熬夜，讓臟腑功能得以迅速復原，最好是養成早睡早起的好習慣，照中醫理論，午夜11點到1點膽經運行，這個時候最好能夠熟睡，讓肝膽充分休息，以儲備體力，如果允許，中午最好也能適當午休，如果睡眠不好的人，可以試試中藥茶飲來改善。

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