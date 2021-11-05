皮膚癌｜哪些人易有皮膚癌？初期症狀、種類、自我檢測方法全公開

許多人不喜歡自己身體上有過於顯眼的痣，尤其當長在臉上時特別容易引人注意，但是你知道除了外表美觀之外，痣也可能「暗藏危機」嗎？特別是在皮膚上出現不明黑點或痣斑時，極有可能就是皮膚癌的好發前兆之一。本文將為你介紹皮膚癌的症狀與檢測方式。

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師



什麼是皮膚癌？

皮膚癌是當皮膚細胞病變為癌細胞後所形成的癌症。導致細胞病變最主要的原因就是長期暴露於紫外線照射，例如像是手臂、手背、臉、頭皮、耳朵、嘴唇，或當夏季時經常穿著短褲而露出腿部，都是容易在陽光曝曬下容易被紫外線照射到的皮膚區域。

香港、台灣人對皮膚癌認識普遍不深；由於相較於白人，黃種人皮膚可分泌較高的黑色素，可減少紫外線吸收，因此罹患皮膚癌的機率比起白人較低。根據台灣衛福部國健署的統計，民國107年（2018）的皮膚癌患者共4049人，每10萬人裡面約有9.6人罹病。不過，即使看來比例不高，但在人口結構的改變下，如今患者已有逐年增加的趨勢。

▼太陽嘅紫外線係癌症元凶，究竟點做防曬最好？（按圖👇👇👇）

+ 1

相關文章：皮膚癌｜曉治積曼疑癌復發籲大家切記塗防曬！5類人易中招勿曬燈?

黃種人皮膚癌預後較差

身為台灣人，雖然我們罹患皮膚癌的風險較低，但可不能因此掉以輕心！研究指出，有色人種往往在皮膚癌晚期才確診，而且皮膚癌的預後也比白種人差，因此仍需做好皮膚防護、隨時自我檢查，才能有效降低皮膚癌的威脅。

皮膚癌症狀

皮膚癌症狀依據類型而有所差異，一般可分為基底細胞癌，鱗狀細胞癌、黑色素瘤這3種，但絕大多數的皮膚癌通常沒有症狀、不痛不癢。所幸皮膚是我們可以看到、摸到的部位，透過觀察皮膚的質地與顏色，有助於及早判斷是否有罹患皮膚癌的跡象。以下列出各種皮膚癌症狀與特徵：

基底細胞癌

基底細胞癌（Basal cell carcinoma）好發於經常受陽光照射的皮膚區域，例如脖子或臉部，主要患病族群以老年人為主，也是最常見的皮膚癌類型。前面提到皮膚癌罹患人數的上升，可能跟台灣的人口結構老化亦有相關聯。基底細胞癌可能出現的症狀包括：

1. 病灶看起來光亮，好像打上蠟一般。

2. 顏色像珍珠般，但也可能偏肉色、咖啡色或藍黑色，或呈現紅斑狀。

3. 可能有潰瘍的狀況。



鱗狀細胞癌

鱗狀細胞癌（Squamous cell carcinoma）與基底細胞癌類似，同樣都是長期受陽光照射而導致，是老年人第2常見的皮膚癌類型，可能出現的症狀有：

1. 病灶有角化、堅硬的結節、紅斑，表面粗糙、結痂、呈脫屑狀，患者易有搔癢感。

2. 顏色通常偏紅，容易因潰瘍而流血。

3. 病灶可能發展成蕈狀的大腫塊。



黑色素瘤

黑色素瘤（Melanoma，又稱惡性黑色素瘤）雖是皮膚癌中最少發生、卻是最嚴重的種類。它可能出現在人體任一處的皮膚，使既有的痣發生癌變且容易轉移。以下是黑色素瘤的常見特徵：

1. 病灶呈突起結節或斑塊。

2. 顏色偏黑，但是色素並非均勻分布，可能一塊黑、一塊是皮膚色。

3. 病灶的邊緣形狀不規則。



由砷中毒引起的波文氏症

除了上述所列的3種常見皮膚癌種類外，台灣還有一部份老年人有波文氏症（Bowen’s disease）的問題，這其實與烏腳病（Blackfoot disease）殊途同歸，大多源自於台灣早年西南沿海一帶的居民，因為飲用含有高量砷的井水、地下水，久而久之，因為慢性砷中毒而在皮膚上出現病灶，而可能進一步演變成鱗狀細胞癌。

▼哪些因素容易導致皮膚癌？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

1. 皮膚白皙者：皮膚白代表黑色素較少，而黑色素可以幫助抵禦紫外線，這也是為何白人特別容易罹患皮膚癌。

2. 過度曝曬於陽光下：喜歡戶外運動、或工作必須長時間處於太陽下的人，紫外線對皮膚的威脅就會比其他人高，尤其若沒有做好防曬，不僅容易曬傷，罹患皮膚癌的風險也會提高。

3. 痣多者：身上痣很多的人，出現異常痣的機率也比一般人高。這些異常的痣形狀不規則，而且比正常的痣大，容易有癌變的可能。

4. 日光性角化症（Actinic keratosis）：又稱光化性角化症，患者因長期接受陽光照射，而出現的皮膚病灶，患者會有棕色或紅色的結痂斑塊，有演變成鱗狀細胞癌的可能。

5. 有皮膚癌家族病史。

6. 長時間暴露於輻射中。

7. 愛滋病患等免疫系統較弱者。

8. 砷中毒。

9. DNA修復機制中的遺傳缺陷，如著色性乾皮病和Muir-Torre症候群，也使患病的個體罹患皮膚癌的風險很高。

皮膚癌的診斷與自我檢查

皮膚癌的早期檢查非常重要，若腫瘤已經變大而且轉移至淋巴結，甚至是內部其他器官，患者的存活率就會顯著降低。

醫師在診斷皮膚癌上，除了透過肉眼進行初步判斷外，還可以透過皮膚活檢（活體組織切片），在病灶處切除小片組織，透過分析儀以判斷是否為皮膚癌。

確診皮膚癌後，醫師將依據皮膚癌的種類進一步檢查；像是黑色素瘤容易轉移到其他部位，可能需透過影像檢查如電腦斷層掃描（CT scan）、X光、磁力共振（MRI），以更精確地掌握癌細胞的動向。

如何自行檢查皮膚癌

除了前往醫院診斷之外，平時在家的檢查其實更為重要，你可以利用ABCDE檢查口訣，幫助你及早發現皮膚的異狀並求診。

如何自行檢查皮膚癌（Hello醫師授權使用）

此外，研究發現有色人種（黑人、黃種人）有更高的比例罹患黑色素瘤，而且腫瘤通常會長在不容易照射到陽光的部位，比如手掌、腳掌，或是手指甲、腳趾甲底下，因此在檢查時也應特別留意，這些地方有無異常的皮膚變化。

何時該就醫？

根據ABCDE檢查口訣，如果你發現自己的皮膚出現新的腫塊、腫瘤或斑塊，且逐漸長大，甚至已產生潰瘍、流血，並超過1個月還無法癒合，就應該前往皮膚科進一步檢查。

皮膚癌的分期

只要是癌症就有分期，皮膚癌的分期可分為非黑色素瘤（基底細胞癌和鱗狀細胞癌）分期，以及黑色素瘤分期：

皮膚癌分期：基底細胞癌、鱗狀細胞癌

皮膚癌分期：基底細胞癌、鱗狀細胞癌 （Hello醫師授權使用）

皮膚癌分期：黑色素瘤

皮膚癌分期：黑色素瘤（Hello醫師授權使用）

皮膚癌的治療方法

治療皮膚癌的手術方式繁多，較早期發現或範圍小的皮膚癌，可透過冷凍或雷射治療即可。若是黑色素瘤，需考慮有轉移的風險，可能就需搭配使用多種治療方式，以徹底清除癌細胞。

1. 冷凍治療：透過液態氮進行冷凍治療，對於早期皮膚癌治療比較有效果，不適用黑色素瘤。

2. 雷射：使用高頻電刀或二氧化碳雷射切除病灶，與冷凍治療相似，大多用於早期、小型、表淺的皮膚癌。

3. 手術切除：最廣泛運用的皮膚癌治療方式，以手術將癌組織與周遭的皮膚切除，病灶愈大則切除的範圍與深度都會增加，以免日後再度復發。

4. 莫氏手術：這種手術是藉由一層一層去除病灶的皮膚組織，再透過顯微鏡檢查，直到確認沒有癌細胞殘留的狀況為止。主要適用直徑大於2公分且基於美觀與功能完整性，而無法大範圍切除皮膚的部位，例如頭/頸部︑手和腳︑生殖器等部位的皮膚癌。

5. 放射治療：透過高能量放射線，例如X光，照射病灶以殺死癌細胞。依據情況可作為輔助性或主要性治療使用。

6. 化學治療：透過特定藥物殺死癌細胞，但對於基底細胞癌和鱗狀細胞癌的治療效果不佳。而表淺型的皮膚癌，使用含5-FU藥膏可能有些許幫助，若是黑色素瘤，則會使用Dacarbazine（DTIC）和Nitrosourea等藥物，但治療效果仍比不上其他療法。

7. 光動力治療：利用感光性的藥物進行治療。治療方式包括塗抹藥膏、乳液或是注射於病灶，之後再使用特殊光線照射、活化藥物，以去除癌細胞，一般適用於日光性角化症或其他表淺的皮膚癌治療。

8. 免疫療法：藉由藥物促進患者自身的免疫系統，將癌細胞消滅。相關藥物包含干擾素（Interferon）、介白素（IL-2）與最新的免疫檢查點抑制劑（Immune checkpoint blockade）。

9. 標靶治療：針對黑色素瘤患者的治療方式，若該患者為「BRAF V600突變陽性」，則可以考慮使用標靶藥物治療，相關藥物包含：Dabrafenib、Trametinib、Zelboraf等等。

相關文章：雀斑｜夜瞓皮膚白代謝差易長斑與體質有關？奇異果3大水果助防斑👇👇👇

+ 2

皮膚癌的預防方法

我們已知紫外線是造成皮膚癌的罪魁禍首，因此預防方法也和防曬息息相關，卻不應如此就完全足不出戶，因為人體仍需仰賴日曬獲得維他命D，適度曬太陽才是維持健康的不二法門。究竟有哪些方法能讓我們在享受陽光的同時，也減少皮膚癌的風險：

1. 避免中午出門：早上10點到下午2點通常是陽光最強的時間，若要出門的話，建議盡量避開此時段，或在室內活動較不受強烈紫外線的侵襲。

2. 做好防曬：許多男性認為曬黑反而顯得陽剛，因此普遍較女生更不在乎防曬的重要性，但皮膚癌可沒有性別之分，因此即便男性仍應小心。建議可塗抹防曬乳，或著長袖衣褲、戴帽子或太陽眼鏡來防曬，並選擇SPF 30以上或是PA+++以上的防曬產品之外，每2小時需補擦1次才能有效防曬。

3. 避免使用日曬機：或稱曬膚機、曬黑床，這種機器會釋放出紫外線，提高罹患皮膚癌的風險。

4. 經常檢查皮膚：可透過先前提到的ABCDE檢測，自行檢查有無異常痣或斑塊出現。

同場加映：化學性vs 物理性防曬產品有咩分別？（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：【皮膚癌】防曬做得差皮膚癌高風險 防曬標籤要識睇15大實用貼士

延伸閱讀：

衣物也能防曬！認識紫外線防護係數 UPF

曬傷5次罹癌風險加倍！認識紫外線與皮膚癌的關聯

【本文獲「Hello醫師」授權轉載】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」