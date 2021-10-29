飲茶｜綠茶清熱白茶解便秘　 ５大茶色功效邊類人忌飲？

茶類比喝甜味飲品更健康，也比單喝清水滋味，但其實喝茶也要針對體質，有中醫師指生茶葉性微寒，有清熱、提神及下氣消食等功效，但不同的茶經過時間不一樣的烘焙、炒製及發酵，會令性味會有所改變。到底不同茶各自有甚麼功效？甚麼人應避免常喝茶？



講到茶大部分人比較熟悉的是紅茶和綠茶，但其實依照發酵程度，還可以將茶分為6大種類：白茶、青茶、綠茶、紅茶、黑茶、黃茶，每種茶的養生功效也各不相同，日常在不同時候也要喝不同的茶。

▼５大茶色功效（按圖👇👇👇）

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1. 黑茶，如普洱、六安茶、青磚茶﻿



功效：有暖胃、消滯和醒酒功能



性溫，適合吃油膩肉類時飲用。

黑茶茶色深，因此而得名，為後發酵茶，味道更醇厚帶煙薰香，而且發酵茶可長期存放，令其風味增加，所以普洱以陳年為上品。

2. 無糖紅茶，如伯爵茶、大吉嶺、錫蘭紅茶、阿薩姆、滇紅、祁紅﻿



功效：暖胃散寒、下氣止逆及消食



性溫，適合吃甜膩點心時飲用。

源自福建的紅茶，傳至西方後成為最為人所熟悉的茶種。紅茶為全發酵茶，可長時間保存，屬性相對溫和，茶色呈深紅，味道較溫醇也帶甜。

3. 青茶，又稱烏龍，如鐵觀音、武夷茶、大紅袍、台灣烏龍﻿



功效：提神醒腦、去膩消食



適合腹部脹氣時飲用，屬性視乎發酵的不同，由微涼至微溫不等。

在中國多被稱為烏龍，屬半發酵茶，但各種青茶的發酵程度也有所不同，以香氣而聞名。



同場加映：飲茶迷思（按圖）

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4. 綠茶，如抹茶、龍井、碧螺春﻿



功效：清熱



適合大吃大喝後及運動前飲用。但屬輕度發酵茶，性寒涼，較適合夏日飲用，虛寒人士不宜多飲。



經製茶工序後大部分的白毫脫落，因此這種茶葉沖泡後仍留有翠綠的顏色，被稱為綠茶。中國及台灣的綠茶多為炒青茶，而日本綠茶則多為蒸青茶。

5. 白茶，如壽眉、白牡丹、白毫銀針



功效：清熱解毒、生津解渴



屬輕度發酵茶，性寒涼，較適合夏日飲用，虛寒人士不宜多飲。



茶葉多為嫩芽，由於茶葉製成後會有一層似霜雪的「白毫」，所以被稱為白茶。採摘後只經日曬或文火乾燥，為輕發酵茶，茶色清徹帶微青黃，味道清淡回甘。

香港註冊中醫師梁尹倩所創辦的養生資訊平台《CheckCheckCin》也曾在粉專指出「喝茶要看體質」，建議本身脾胃狀況欠佳、體虛者、孕婦或是容易失眠的人，都不宜喝太多茶，也不宜空肚喝茶。

秋天易乾燥 潤肺茶要多飲

健福堂註冊中醫師王康妮解釋，秋天對應的臟腑為肺，而且秋天容易感受燥邪，傷及肺陰，出現鼻咽喉痛、咳嗽胸悶等呼吸道疾病，所以秋季應滋養肺臟。她推介以下3款以潤肺為主的茶療。

1. 麥冬雪梨茶



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麥冬性甘，味微苦、微寒，歸心、肺、胃經，能滋陰潤肺、益胃生津、清心除煩。雪梨味甘酸性寒，潤肺清心，消痰降火。

適合人士：乾咳喉燥

忌飲人士：寒性體質、容易腹瀉

2. 蓮子百合茶



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蓮子性平味甘澀，歸脾、腎、心經，有益腎固精，補脾止瀉養心之效。百合性微寒味甘，歸肺、心經，可以養陰潤肺止咳，清心安神。

適合人士：心火較盛、容易失眠

注意人士：蓮子心性寒，容易腹瀉人士應減少蓮子份量。

3. 羅漢果陳皮茶



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羅漢果性涼味甘，入肺、脾經，清熱潤肺，止咳潤腸。陳皮性溫，味辛苦，歸脾、肺經，能化痰理氣，燥濕化痰。

適合人士：喉癢、痰多咳嗽

注意人士：時常畏冷、大便稀爛人士要慎用。

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