口乾｜飲冰水都無法緩解口渴？乾燥綜合症女性好發嚴重者腎肺受損

48歲的陳小姐健康無慢性疾病，數月前感到口咽乾燥，喝冰開水後仍覺得口渴無法緩解，以為是天氣過熱所造成；中秋節過後，天氣開始轉涼卻變得更為乾燥，在早晨剛起床睜開眼時，感到眼睛內有乾澀與異物感，說話聲音也變得較低沉沙啞，尤其在吃完燒烤與油炸類食物之後，喉嚨感到非常不舒服，懷疑是否提早更年期，沒想到經由醫師詳細檢查後，確診為乾燥綜合症。



好發中年女性 乾燥症為自體免疫疾病

台灣衛生福利部台北醫院中醫科賴博政醫師表示，乾燥綜合症是複雜的自體免疫風濕疾病，好發族群為40至50歲女性，主要表現在外分泌腺體的慢性發炎，常見為口乾舌燥、口水減少、眼睛乾澀、眼睛有異物感、眼淚減少、眨眼疼痛、視物模糊，鼻、咽、喉、氣管乾癢等，嚴重時會感到吞嚥疼痛、喉嚨痛，用餐時只能搭配水才能順利吞嚥，甚至要改吃流質食物。

▼經常口渴，當心可能是這6種疾病造成（點擊下圖看清👇👇👇）

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疹子、肌肉痛、關節炎 嚴重者腎、肺受損

賴博政醫師說明，乾燥綜合症會影響不同的系統，例如皮膚產生丘疹，或骨骼肌肉系統伴有不明原因的肌肉疼痛及小關節炎，當病程進展到後期時，常發生腎臟及肺臟的受損，大約有6至8%的患者有惡性腫瘤。許多疾病的症狀在一開始都是不顯眼，千萬不要忽視症狀，都是身體發出的警訊，若未改善應就醫尋求治療，避免症狀加速惡化。

中醫歸類燥痹 應滋陰潤燥、益氣養陰

台灣賴博政醫師進一步指出，中醫將乾燥症歸於於「燥痹」的範疇，認為乾燥症的病理是陰液虧損、清竅失養，因人體內局部失於滋潤造成化熱發炎，隨著病程進展，甚至會有「瘀」的現象。現在正值秋季，易感燥邪，內外夾雜更容易導致疾病加重。中醫會依照病程發展以滋陰潤燥、補肝益腎、益氣養陰的治療方式改善症狀並提高生活品質。

減少溫補、油炸、辛香料 多食甘涼食物

賴博政醫師提醒，乾燥症病人或易口乾舌燥、火氣大的病人，平時起居更應注意，需規律作息、避免熬夜，減少食用油炸、燒烤、麻辣、溫補類食材，與大量薑、蒜、米酒、胡椒、花椒調味的料理，可避免症狀加劇。

那這類的患者可以多吃什麼呢？中醫理論認為甘寒生津，因此可以多食用甘涼的蔬菜，如絲瓜、芹菜、西蘭花、菠菜；水果類如柑橘、酸梅、西瓜、桑子等。若在秋冬季，皮膚較為乾澀，可以使用凡士林或是乳液在體表輕微得塗抹，緩解皮膚的乾燥。

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