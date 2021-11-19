頭暈｜姿勢一變就天旋地轉暈眩！耳石移位不需食藥復位術快速根治

一名婦人日前起床突然頭暈、差點跌倒，站起來時更是感到嚴重的天旋地轉暈眩，被診斷罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」，俗稱耳石症，台灣神經內科醫師當場為她施行「耳石復位術」，十多分鐘立即痊癒，也不需吃藥治療，婦人驚奇的說「脖子扭一扭就不暈了，好神奇！」



暈眩發生的主因

台灣長安醫院神經內科醫師孔勝琳表示，耳石症是人類身上盛行率最高，也是門診最常見造成暈眩發作的原因。

按圖了解耳石移位：

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典型的症狀是患者會在改變姿勢的同時，例如躺下去、坐起來、翻身時或轉頭時的那一瞬間，誘發持續幾秒鐘至2分鐘的嚴重天旋地轉暈眩，並可能伴隨嚴重噁心、嘔吐、心悸及冒冷汗等症狀。

耳石復位術

孔勝琳指出，在治療方面，最有效且治本的方法為「耳石復位術」，透過專業判斷，快狠準找出是哪條半規管中卡了耳石，之後順著半規管的方向引導耳石，將耳石倒出半規管，患者就立刻不暈了。

暈眩是許多患者長期嚴重的困擾，建議有暈眩困擾的患者，尋求專業的神經科專科醫師診治，確切診斷以排除嚴重中樞性因素（如腦瘤，腦中風，腦脊髓液外漏...等）所造成的暈眩，並針對真正病因，有效治療才是上策。

孔勝琳提醒，若暈眩是耳石症所致，吃止暈藥是治標不治本，只是多讓身體承受化學藥物的負擔而已。有效的耳石復位術才是真正快速，且可立即見效的根本治療。

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