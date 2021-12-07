長者健康｜大便習慣突變、停經後陰道出血　6大警號銀髮族別忽視

隨着年齡增加，可能身體會開始出現一些問題，但老人們往往容易忽視這些症狀，認為是老了的自然現象，但這樣可能會因此忽視一些重要的健康警訊，嚴重的話甚至可能會危及生命喔！以下介紹6種老人們要注意，且需告訴醫生的症狀：

文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣註冊醫生賴建翰／Hello醫師



1. 突發呼吸困難

除了胸痛之外，突發呼吸困難也算是心臟病的症狀之一，若在散步或運動後，突然呼吸困難又急促，可能是冠狀動脈有問題的前兆，送血液到心臟的動脈可能有阻塞的現象。若出現過呼吸困難，或伴隨其他症狀，如胸悶、胸口有壓迫感、呼吸急促或頭暈等，請盡快找醫師檢查。

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2. 說話困難或動作不協調

若突然無法像平常一樣走路、難以起身、抬腿，感到頭暈或失去平衡等，這些都可能是中風的徵兆，無論症狀有多輕微都不可忽視。另外，如說話不清楚、表達困難，或是感覺頭昏眼花、看不清楚，臉部、四肢、指頭出現無力或麻的感覺，都需要注意，需盡快送醫治療。

3. 停經後陰道出血

若在更年期後出現任何陰道出血的現象，請盡快找醫師檢查，有些引發停經後陰道出血的病因，看似輕微不嚴重，但其實可能已患有足以危害生命的嚴重疾病，如癌症等。

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4. 勃起障礙(Erectile dysfunction, ED)

隨着年齡增加，愈可能有勃起障礙，其實這有可能是受心血管疾病、糖尿病(Diabetes)或其他疾病等影響。當然除了生理原因之外，心理因素也會影響，如壓力大或憂鬱症(Depression，又稱抑鬱症)等，但這些可經由藥物治療來改善。

5. 大號的變化

老人若突然發生便祕或其他症狀，也有可能隱藏着嚴重疾病，如腸躁症候群(Irritable bowel syndrome)或大腸癌(Colon cancer)等。通常醫師會從是否有血便、排便習慣，以及大號的急迫程度等來判斷。而大便顏色會受吃進的食物和藥物影響，如補鐵劑和某些止瀉藥，會讓大便呈現焦黑色或柏油色，但正常便便應為棕色或綠色，若黑色或帶血的話就算異常，可能與腸胃道潰瘍、痔瘡、憩室炎(Diverticulitis)或其他胃腸道疾病有關。

6. 皮膚變色和瘀青

皮膚會隨着年齡漸漸失去彈性，從深層、淺層到外在的膚色都可能會發生變化。一些老人會認為這是老化的正常現象，但其實可能是受到服用的抗凝血劑影響，或是有和紅細胞(又稱紅血球)與凝血功能相關的疾病。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：老人易忽略的6症狀...可能的健康警訊】