屯門醫院醫生未察覺心電圖異常 心肌梗塞病人不治心塞先兆勿忽視

屯門醫院周日(5日)公布一宗「心肌梗塞臨床判斷錯誤」的醫療事故，事件涉及一名 57 歲男病人上周二送院留醫期間，當值醫生未有根據其異常的心電圖狀況而及時作出心肌梗塞診斷，最終病人不幸離世。到底心肌梗塞發作前有沒有任何先兆？萬一不幸發生心肌梗塞，在救護車抵達前又可如何自救？

屯門醫院爆醫療事故，有當值醫生未有正確診斷出病人心肌梗塞，病人最終不治。(資料圖片)

死者送院前兩周曾接種新冠疫苗

據院方表示，涉事的57歲男病人本身患有高血壓、心臟病及曾經中風，入院前兩周曾接種新冠疫苗。事發於11月30日晚上約7時半，他當晚因抽筋及胸口不適被救護車送往屯門醫院，抵達急症室再次抽筋，被列為危殆個案。後經初步治療情況好轉，同晚約8時15分被轉至內科病房留醫。

據當晚的檢查報告顯示，男病人的腦部掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓及血氧讀數等數據無異常，惟到翌日凌晨約4時半其心電圖的檢查結果顯示異常。不過當值醫生當時並無根據此異常情況，及時作出病人心肌梗塞的診斷，僅根據病人當時嘔吐的症狀處方止嘔藥，並繼續觀察病人情況。

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院方承認過失向家屬致歉

直至當日早上約11時，男病人主動向主診醫生表示胸口不適，醫生即檢視病人病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，並處方血管擴張劑（硝酸甘油）。參與會診的心臟科醫生決定安排病人轉往心臟科深切治療部和進行「通波仔」手術。但病人情況急速惡化，下午一時出現心臟驟停及失去知覺，需要馬上進行急救並安排插喉協助呼吸。

院方表示，主診醫生曾經致電家人，指病人情況急轉直下，要求家屬當刻考慮是否進行心肺復甦術，令家人失望不安；而病人在約1小時後，再次心臟驟停，醫生持續為他進行心肺復甦法，並注射強心藥，但病人最終於下午約2時半不治。

院方指，個案已轉交死因裁判官跟進，及透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，亦承認院方就病人心肌梗塞的臨床判斷錯誤，及就主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬感受表示深切歉意。

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心肌梗塞發作前 胸痛非必然

事實上，心肌梗塞在發作前一般都有前兆，因此如果日常懂得發現這些警號，或可避免憾事發生。

心肌梗塞是心血管血流「完全堵塞」，心臟失去血液就會缺氧，人也就昏倒、猝死。而在完全堵塞前，血流ㄧ定已經有一段時間不暢通，特別是在真正堵塞的前5至10分鐘，患者身體會有明顯的不對勁。

外界對心肌梗塞的印象，一般都會與「胸悶、胸痛」相關，事實上那是「急性梗塞」發作才會出現，不少患者在心肌梗塞前根本不會有「胸悶胸痛」的症狀，因此如果出現下面這些症狀，而且持續5分鐘以上，就已經表示血管正在慢慢堵塞。

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救護車抵達前如何自救？

根據流行病史的調查，這種心臟冠狀動脈的疾病，最容易在冬天、星期一、起床2~3小時內，或是傍晚的時候發作；簡單來說，就是日夜溫差大、工作壓力大的時候，如果在這個時候出現上述的症狀，又持續超過5分鐘，就要懷疑自己有可能心肌梗塞，或是任何心臟的疾病正在發作。

據台灣國泰醫院心臟血管外科主任級主治醫生陳瑞雄指，心臟完全缺氧只要超過10分鐘，基本上都很難救回來，所以等到倒下才叫救護車，根本來不及。因此，當發現身邊人出現類似症狀時，可先讓對方吃一片抗凝血的阿士匹靈，沒有阿士匹靈就大量喝水，讓血液凝結速度降低，同時馬上叫救護車。

此外，由於心肌梗塞是心臟的血流已經不夠了，所以當有症狀發生的時候，陳瑞雄醫生警告患者千萬不要再做任何活動，讓血液跑到周邊去，導致心臟缺血更嚴重。他建議患者可以坐下或半躺，讓血液可以回流到心臟，靜靜的等待救護車來到。