護心｜夏天汗多易致心血虛心陰虛　失眠多夢飲食方面點補好？

香港夏季炎熱，走在街上總會大汗淋漓，但原來流汗多會導致晚上失眠？原來從中醫的角度，「心」除了指「心臟」這個器官，還包括「血液」及整個「血液循環」的過程。當身體的體液及水份過多地排出就會影響血液的濃度，繼而影響血液的流動，由於血液負責在人體中輸送養份及帶走廢物，因此血液流動的變化會影響所有器官及人的精神狀態，從而令晚間出現失眠或多夢的情況。想改善這個問題，可以從飲食方面調理。



心血不足與心陰不足會導致精神不穩及失眠。(圖片：shutterstock.com)

從中醫角度了解失眠原因：心血虛與心陰虛

人失眠多夢是由於精神不穩，精神不隱除了因為心理問題及生活壓力，還因為心血不足與心陰不足 (心血虛與心陰虛)。心血是進行精神活動時，提供必要養分的血液，心血不足會使人心悸怔忡、頭暈目眩、心神不定，淺睡夢多；心陰則是負責讓精神穩定，不至於過度亢奮的作用，它能抑制心臟的搏動和精神活動，心陰不足會使人不能寧靜，心悸煩躁、手足心熱、少寐多夢。

夏天天氣炎熱，出汗是調節體溫的一個功能，微微出汗能夠使氣血調暢，經常大汗淋漓，會造成心陰虛的狀態，而出汗過多，亦會使血液變得濃稠，導致氣血兩傷。所以中醫傳統有「夏養心」的說法。

心血不足與心陰不足會導致精神不穩及失眠。(圖片：canva.com )

心血虛的飲食忌宜

紅棗和山藥(又稱淮山、山芋或山薯)都是滋養心血的食物，紅棗能增加血液中紅血球的含氧量，所以對補血有幫助，也能讓精神變好、氣色紅潤、寧心安神； 山藥內含豐富的酵素和營養素，能夠強健身體，補肺氣，益腎精，改善虛勞的症狀，以下兩個食譜供大家參考：

紅棗能增加血液中紅血球的含氧量，對補血有幫助，也能讓精神變好、寧心安神。(圖片：hk01)

紅棗木耳湯

材料：紅棗30枚，黑木耳25克

做法：將黑木耳撕成小朵狀，放入沙鍋，加水適量，大火煮沸，改用小火燉煮30分鐘，待黑木耳熟爛時，放入紅棗和紅糖，煨煮至沸，紅糖完全溶化即成

功效：此湯有補血養血之效，主治面色蒼白或微黃，口唇、指甲淡白，體虛無力，心悸失眠，頭暈目眩



山藥薏米芡實粥

材料：幹懷山藥500克、芡實150克、薏苡仁750克

做法：把懷山藥、薏苡仁、芡實打成粉末，每天取一或兩調羹，放入小米或大米中熬粥，每天喝一次，堅持一個月左右，體質會有明顯改善

功效：山藥薏米芡實粥有補氣之效，同時，芡實可收斂、固腎，山藥可調理脾胃



心陰虛的飲食忌宜

百合和玉竹都是寧神及補心陰的食物。百合能清心除煩，寧心安神；玉竹平補而潤，養陰功效突出，補而不膩，不寒不燥，有助滋養脾胃五臟及氣血。以下三個食譜供大家參考：

玉竹平補而潤，養陰功效突出，補而不膩，不寒不燥。(圖片：canva)

百合玉竹蛤蜊湯

材料：蛤蜊肉60克，百合30克，玉竹15克

做法：將百合、玉竹撿去雜質後洗淨，同蛤蜊肉一起放入砂鍋中，共同煲湯，佐餐食用

功效：可以滋陰養心，清熱安神，適用於因心陰虛所引起的心煩不眠，潮熱盜汗等症食療食用



百合雞蛋羹

材料：百合60克，雞蛋2個

做法：將百合洗淨後加水3碗煮至2碗，然後去雞蛋2個，去蛋白，將蛋黃攪爛，倒入百合湯內攪勻，煮沸，在加入適量白糖調味即可，分2次服完

功效：百合清心安神，雞蛋黃能滋陰養血，配合使用能夠養陰清心安神



玉竹豬心片

材料：玉竹50克，豬心1個，蔥薑、鹽糖各適量

做法：將玉竹切成節放入砂鍋中加水3000毫升，剪去汁液1500毫升，將豬心剖開洗淨後放入鍋中面加玉竹汁液、蔥、薑、糖等調理同煮指豬心熟軟，取出豬心晾晾後切片即可

功效：玉竹味甘微寒，為養陰生津之品，用之煮豬心則可滋補心之陰血，具有滋補心陰，活血止痛的功效



食譜只供參考，如長期有心血虛與心陰虛的症狀，應及早向中醫求醫。

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