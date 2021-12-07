中耳炎｜耳屎不可以隨便撩？學懂擤鼻涕可預防？竟是鼻咽癌先兆

踏入十二月，日夜溫差可逾十度，加上開始步入冬季流感高峰期。傷心感冒變得常見，但原來久久未癒可以誘發中耳炎。任何年齡層都有機會患上中耳炎，一旦延誤治療有可能影響聽力，甚至出現腦膜炎等嚴重併發症，情況在不懂表達不適感的幼童身上更難處理。本文將會講解中耳炎的相關常識，包括成因、症狀、治療及預防方法。



不少幼童發燒時都會引發中耳炎，令不少父母束手無策。（圖片：audifon）

成因與耳咽管堵塞有關 小童耳部結構未成熟增風險

中耳炎，顧名思義是在中耳結構內的感染和發炎。「耳咽管」是連接中耳和喉嚨的一條管道，主要功能是控制耳內氣壓、清除中耳腔內的分泌物以及避免鼻腔的病原體和分泌物流入中耳腔。而中耳炎正正就是與耳咽管的機能異常有關：當耳咽管出現問題並有堵塞情況，中耳腔的分泌物無法順暢排出，就有機會因病菌感染而發炎。

由於小童的免疫力較弱，加上耳咽管構造較短、處於水平線位置，因此鼻竇、鼻腔或咽喉等上呼吸道部位出現感染時，會更容易逆流到中耳，引發中耳炎。而七歲以後，由於耳咽管及頭部結構發育更完全，中耳炎的發生機會就會逐步下跌。

小童的免疫力較弱，加上耳咽管構造較短、處於水平線位置，因此鼻竇、鼻腔或咽喉等上呼吸道部位出現感染時，會更容易逆流到中耳，引發中耳炎。（圖片：sohu）

一般而言，中耳炎發生在成人身上就可能是鼻咽癌的先兆。而且，如果感染「肺炎鏈球菌」及「嗜血桿菌」等較嚴重的病菌，便要謹慎處理。以感染嗜血桿菌為例，如果不妥善治療的話，有機會波及腦部，導致腦膜炎等嚴重情況。

小童不懂描述症狀 耳痛聽力減弱家長應多注意

中耳炎主要分三類，「急性中耳炎」通常由細菌感染引起，耳膜或會因受壓而破裂，但一般可自行癒合；但如果耳膜沒有完全癒合，令中耳炎反覆發作，便可能引致「慢性中耳炎」，雖然痛楚較小，而且症狀較不明顯，但會持續長時間。「積液性中耳炎」則因為中耳積聚了黏性液體，常見於2至6歲的兒童。

中耳炎常見症狀包括「單側或雙側耳朵疼痛」、「耳朵有壓迫感」、「聽力減弱」、「外耳出現異常分泌物」等。幼童未必懂得描述自己的症狀，因此家長還可以留意孩子是否會不停抓或挖自己的耳朵、經常無反應、食慾或活動力下降等，這些情況可能反映耳內痕癢或疼痛、聽覺受影響等中耳炎症狀。

家長可以留意孩子是否會不停抓或挖自己的耳朵、經常無反應、食慾或活動力下降等，這些情況可能反映耳內痕癢或疼痛、聽覺受影響等中耳炎症狀。（圖片：healthymatters）

耳朵如果滲出液體，即中耳炎所積累的滲液流出，代表耳膜可能有破損。耳膜破掉，是否等於會失聰？當然不是，耳膜有可以自我復原能力，在數天至數週便能將破裂的位置修補。但如果患上「慢性中耳炎」，耳膜的自我修復能力受損，便有可能增加聽力減弱甚至喪失的風險。

一旦發現中耳炎症狀，可以先用毛巾熱敷和服用止痛藥物，暫時紓緩不適，然後盡快求醫。

耳膜破掉不等於失聰，因為耳膜有可以自我復原能力。但如果患上「慢性中耳炎」，耳膜的自我修復能力受損，便有可能增加聽力減弱甚至喪失的風險。（圖片：today.line.me）

抗生素為主要治療方法 小童或可自行康復

大部分情況下，醫生會處方消炎止痛藥物來緩解耳朵疼痛等症狀；小童患上中耳炎，或可自行康復，醫生會處方較輕量的藥物和觀察，但成人則因成因複雜，為避免引起併發症，醫生一般會即時透過抗生素治療，以抑制細菌滋長，不過需服用一段時間至殺滅細菌，避免產生抗藥性。

病情較嚴重的話，即是以上治療方法無效、中耳腔的積液持續無法退去，便可能需要進行「引流手術」，將中耳腔的積液引流出來。方法是在耳膜開個小洞或置入通氣管，將積液引流出來。

病情較嚴重的話，便可能需要進行「引流手術」，將中耳腔的積液引流出來。方法是在耳膜開個小洞或置入通氣管，將積液引流出來。（圖片：fengmin）

正確方法擤鼻涕可預防 避致敏原及煙草

錯誤擤鼻涕是患上中耳炎的常見原因之一，很多人會一次擤兩邊鼻孔，但其實這樣容易令鼻涕逆流到耳咽管。正確的方法是壓住一邊鼻孔，一次擤一邊；而擤的時候嘴巴微微打開，微微低頭，便可以減低逆流的風險。

正確擤鼻涕的方法是壓住一邊鼻孔，一次擤一邊；而擤的時候嘴巴微微打開，微微低頭，便可以減低逆流的風險。（圖片：ingimage）

此外，上呼吸道感染和過敏性鼻炎也是引致中耳炎的常見原因，因此減少以上情況出現的話，便能有效降低中耳炎發生的機會。在日常生活中，有過敏人士應盡量避免接觸過敏原，例如花粉、塵蟎、海產等；一般人應遠離煙草，因為煙草容易產生刺激，令耳咽管出現阻塞情況。

有感冒或過敏發作而出現時，應盡快服用緩解症狀的藥物，避免鼻塞增加中耳炎的風險。