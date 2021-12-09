6款GODIVA雪糕驗出禁用除害劑 環氧乙烷可致癌食安中心籲勿食用

冬天吃雪糕總有另一番滋味，不過愛吃雪糕的人士要留意啦！本港食安中心周四（9日）公布，GODIVA有6款進口自法國的雪糕被驗出含有歐盟禁用的穩定劑環氧乙烷，籲市民停止食用，並要求業界立即下架相關產品。據資料顯示，環氧乙烷本身屬除害劑的一種，身體如長期攝取恐有致癌風險。

6款GODIVA雪糕杯產品被驗出含有致癌物環氧乙烷，需要全線下架。(資料圖片)

涉事產品均為100毫升的雪糕杯

食安中心在公報中列出以下6款涉事的GODIVA雪糕產品，淨容量悉數為100毫升，進口商均為 Godiva Chocolatier (Asia) Limited：

1. Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream

此日期前最佳：31/10/2022 及 31/3/2023



2. Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate

此日期前最佳：31/10/2022、31/31/2022 及 30/4/2023



3. Belgian Dark Chocolate Ice Cream

此日期前最佳：31/10/2022、31/3/2023 及 30/4/2023



4. Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream

此日期前最佳：31/10/2022 及 31/3/2023



5. Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips

此日期前最佳：30/11/2022 及 31/3/2023



6. Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

此日期前最佳：31/10/2022 及 31/3/2023



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涉事產品已下架回收

食物安全中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報指，上述產品所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，且資料顯示受影響的產品曾進口本港。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進，上述進口商並已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。發言人呼籲市民如已購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

▼同場加映，乳酪雪糕雪條糖分排名（按圖👇👇👇）

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環氧乙烷已被美國列為已知致癌物

據資料顯示，除害劑環氧乙烷是一種有機化合物過去主要用於製造乙二醇，一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質。它也應用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也曾用於食品的滅菌，以避免食物被沙門氏菌等微生物污染。

後經研究發現，人體長期處於環氧乙烷的環境，會有較高風險會罹患某些類型的癌症，例如某些血液的癌症和乳癌，在動物研究也發現類似的癌症。因此美國衞生及公共服務部已確定環氧乙烷是一種已知人類致癌物質；美國環境保護署也表示，吸入環氧乙烷可致癌，歐盟亦早已禁止添加於食物中。

▼同場加映，10款含高反式脂肪食物：（按圖👇👇👇）

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