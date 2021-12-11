胡椒｜冬日暖胃助治療腹瀉消化不良　4種顏色胡椒作用有咩唔同？

黑白胡椒是餐桌上常見的調味料，其實胡椒有黑、白、青、紅四色，有中醫師指，胡椒性熱，有暖胃散寒的功效，在冬天適量食用有助暖胃驅寒。除了以上之外，胡椒又有甚麼作用？ 4種顏色又有何分別？



胡椒又名黑川，是胡椒屬的開花藤本植物，果實在曬乾後通常可作為香料和調味料使用，稱為黑胡椒。同樣的果實還有白胡椒、紅胡椒與綠胡椒。胡椒原產於南印度，在當地和其他熱帶地區也會廣泛種植。胡椒的果實在熟透時會呈現黑紅色，並包含一粒種子，而果實在曬乾後會成為直徑5毫米的胡椒子核果。

▼胡椒有幾好？（按圖👇👇👇）

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黑及青胡椒皆取自未熟的漿果，紅及白胡椒則是以熟成漿果製作。胡椒性熱，具有溫中止痛、下氣消痰、暖胃散寒的作用，還可以刺激思覺活絡，而當中含有的胡椒鹼可抗雄性激素、抗發炎、護肝。

另外，胡椒有助治療以下症狀，適合受了風寒或淋雨後食用以驅寒，惟陰虛火旺、身體有偏熱症狀人士不宜服用。

1. 胃腸脹氣、消化不良、火燒心、反胃

2. 厭食症

3. 消化性潰瘍

4. 腹痛、痙攣

5. 腹瀉、便祕

6. 支氣管炎



4種胡椒顏色作用大不同

除了常見的黑白胡椒，另外的青、紅胡椒也有其效用。

▼4種胡椒顏色作用大不同（按圖👇👇👇）

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1. 青胡椒：如葡萄串狀出現的青胡椒年紀最輕，常見於泰國菜中，保留較完整的新鮮胡椒漿果氣味，風味清香獨特。

2. 黑胡椒：四種顏色中以黑胡椒最為辛辣，將青胡椒採收並晾曬，直到果皮變得褶皺及變成黑色。黑胡椒味道濃郁，適合烹調腥味較重的肉類，例如牛扒。

3. 紅胡椒：將成熟和變紅的胡椒採收並烘乾就會成為紅胡椒，由於味道不香不辣，很少獨立當香料使用，一般混合其它胡椒中加添色彩。

4. 白胡椒：在胡椒已成熟且果皮變紅後採收，經過泡水、去殼、洗滌、晾曬和烘乾等步驟而成，由於只留下種子所以表皮光滑。白胡椒味道相對清淡柔和，適合配搭海鮮、湯品。

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胡椒食用注意貼士

胡椒應存放於乾燥陰涼的地方，避免高溫、潮濕。另外孕婦切忌大量食用黑胡椒，可能有流產的風險，也不應將胡椒塗於皮膚。

▼胡椒食用注意貼士（按圖👇👇👇）

而使用胡椒可能導致以下副作用：

1. 接觸眼睛恐刺激眼睛導致紅腫

2. 過敏反應

3. 微弱致癌反應

4. 兒童大量服用黑胡椒可能引起睡眠呼吸中止症(Apnea)



如果食用以下藥物，需避免食用胡椒，以免起交互作用而影響療效，包括：細胞色素複合體(Cytochrome P450)、 苯妥英(Phenytoin)、心律錠(Propranolol)、茶鹼(Theophylline)。

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