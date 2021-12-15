飲水｜短時間缺水可能出現宿便口臭濃黃尿！每天要喝多少水才夠？

天氣冷，許多民眾都會忘記補充水分，或自以為沒流汗就可以不用喝水，但要注意，這樣可是會影響身體健康！



台灣營養師林雨薇表示，水喝太少，除了宿便纏身，也會導致許多疾病發生，甚至引發中風、關節退化及記憶力衰退！

▼不渴也要喝水？（點圖放大👇👇👇）

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台灣營養師林雨薇指出，許多民眾因為不口渴，而忽略補充水分，結果出現尿液特別黃、排便乾硬，講話甚至有口臭等，但其實這些現象都是「身體在告訴你缺水」。但是不渴為什麼要喝水？林雨薇說，人體50至70%是水組成，且人體是一台精密且複雜的儀器，口腔、消化道、血液及呼吸循環系統、新陳代謝相關組織器官等，通通需要通過水為媒介才能新陳代謝，就連肌膚也不例外。若忽略喝水，身體會接二連三發生大小症狀。

短時間缺水，可能出現宿便、口臭、濃黃尿。中期則有可能發生肌膚乾燥、皺紋、心悸、中風及尿道炎等。而長期缺水，則可能導致關節退化、記憶力衰退甚至發生尿毒症！林雨薇提醒，許多民眾忙起來，專注力都投入在工作、家庭、生活上，稍不留意，水分就有可能攝取不足，建議養成隨時隨地補充水分習慣，且定期如廁不憋尿的健康生活。

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每天應補充1500至2000cc白開水

至於每天要喝多少水才夠？林雨薇說，每天應喝1500至2000cc白開水，以每杯250cc的水為例，即約6至8杯水。若有運動或大量流汗勞力活動時，也應再額外補充水分，有些民眾應身體狀況，不確定自己是否適合喝這麼多水，也可諮詢醫師及營養師。

有些民眾也會擔心水喝太多會水腫，林雨薇說，水腫原因複雜，但容易引起水腫的外在3大因素為「吃太鹹、站太久、穿太緊」。也因此，飲食重口味、腳循環差或血管靜微脈屈張、愛穿緊身褲者，要多加留意。另外若罹患心衰竭、腎衰竭、肝衰竭，或是身體營養不良也容易有腫水現象。林說，對於一般健康民眾而言，日常保健飲水不會直接引起病理性水腫，而外在因素引起的水腫情況，通常較為短暫非長期慢性。

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