皮膚乾燥 | 乾燥手細菌最愛 專家教搽Cream瞓覺戴手套仲有用!？

乾燥爆拆，相信是秋冬其中一樣最令人煩惱的東西。除了外觀不討好，手腳的痕癢疼痛更是令人煎熬。近日為了提防疫情，大家更常用酒精消毒，甚至是洗手的次數都變得頻密，導致皮膚乾燥的情況更嚴重。為此，日本節目《羽鳥慎一モーニングショー》請來專家講解正確的保濕方法。



日本天氣網站「Weathernews」就進行了問卷調查，發現近八成的人認為自己皮膚乾燥，可見這個問題困擾不少人。日前，皮膚科專家安部正敏就在節目《羽鳥慎一モーニングショー》講解保濕時要注意的地方，包括：保濕乳液的用量、塗抹的方法等。

節目, 進行街訪時就有一名男性表示自己因為長期戴口罩，皮膚變得乾燥敏感。（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

乾燥的嚴重性

如果平常保濕的時候馬虎皮膚就容易變得乾燥，不單止會導致皺紋、色斑形成，亦會加速皮膚老化，更早失去彈性下垂。皮膚本來就是身體的保護屏障，過分乾燥的話會出現破損，除了會痛，更會讓細菌病毒有機可乘。

本來勤洗手用消毒酒精就是為了抵抗病毒，但卻因為爆拆反而令污垢更難洗掉，那就是弄巧反拙了。眼見微小的爆拆傷口大約是1毫米，以0.1微米的新冠病毒為例，就有近1萬倍的差距，簡直是入侵的好機會。

皮膚乾燥改善方法

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情況一：長期戴口罩



在疫情期間大家都要戴口罩外出，雖然口罩內部長期濕潤，但其實皮膚會因此而被泡軟，變得脆弱的同時水份更易從皮膚表面蒸發。所以，口罩只能暫時保濕，一旦脫去口罩，就會立即流失大量水份，反而更易變得乾燥敏感。

針對這個現象，醫生建議大家在口罩內部墊上紗布或者綿布之類的東西，可以控制口罩內的濕度。同場就有一個主持表示自己戴不織布口罩會皮膚敏感，於是就正如專家介紹的方法，將海綿口罩剪成適當的形狀置於口罩內，情況亦得到改善。

主持表示自己戴不織布口罩會皮膚敏感，於是將海綿口罩剪成適當的形狀置於口罩內。（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

情況二：過分消毒



疫情來襲，大家都比以前更注重衛生，有不少人就因為常用酒精消毒或洗手而導致雙手乾燥。專家就提醒大家洗手的時候要注意洗手液的用量，並不是用得多就會更乾淨，重點要用適量並且要揉搓至起泡再洗手會更好。

至於搓手液由於要70%以上的酒精濃度才有足夠的殺菌效果，雙手難免會變得乾燥，所以就要在消毒過後好好搽上潤膚膏。

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情況三：洗澡後



洗澡的時候原來有保濕作用的皮脂會被溶解，原來有效滋潤皮膚的神經醯胺就會流失。到沐浴過後，不單是神經醯胺會流失，就連皮膚細胞的水份都一併蒸發掉，於是沐浴過後的皮膚就會極其乾燥。

而神經醯胺也會隨着年齡增長而減少，到大約五十歲的時候就會減少到二十歲的3分之2。因此，專家建議沐浴的時候力度要放輕，過度摩擦皮膚會令到皮膚受損。此外，專家亦建議在洗完澡15分鐘內塗好潤膚膏。近年也推出了加入了神經醯胺的沐浴露，如果可以在洗澡的時候一併使用，更能達到護膚的效果。

情況四：洗碗時



平常大家洗碗或許都是直接把洗潔精擠到百潔布然後進行清洗，但專家指這樣會把手上的皮脂都一併洗掉，導致雙手乾燥。因此，專家建議大家使用洗潔精的時候先加到水中稀釋，再沾上百潔布起泡，然後再用，那就能減少對手的傷害。

如果想更進一步保護雙手，那就可以先戴手套再洗碗。

使用洗潔精的時候先加到水中稀釋，再沾上百潔布起泡，然後再用，那就能減少對手的傷害。（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

潤膚膏使用須知

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1. 用量



乳液：港幣5毫子的份量塗大約雙手手掌的面積

潤手霜：4粒碗豆的份量塗大約雙手手掌的面積

潤膚膏：2粒碗豆的份量塗大約雙手手掌的面積

最好是塗完保濕產品後試着將紙巾放在手背，如果紙巾緩緩掉下的話就代表塗夠，立刻滑下就是塗不足，一直黏着也不好。這樣看來是比想像中多的份量，但假如搽得不夠厚的話其實沒能達到保濕的效果，所以專家希望大家不要因為討厭黏笠感而減少用量。

2. 塗抹方法



如果將手背放在顯微鏡下可以見到皮膚的紋路是向橫延展的，所以塗潤膚膏的時候也應該順着皮膚的紋路向橫塗，這樣能有助皮膚吸收。

塗潤膚膏的時候也應該順着皮膚的紋路向橫塗，這樣能有助皮膚吸收。（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

3. 塗抹頻率



專家建議每大約2-3個小時就要重新塗一次再能維持皮膚的濕潤程度。

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保濕Q&A

問題一：積極攝取含維他命的食物以及泡菜等發酵食品有用嗎？回答一：均衡進食維他命C或食物對皮膚保養是重要的，但是對皮膚乾燥的人而言，直接塗潤膚膏更有效果。

問題二：同時塗上潤膚膏、止痕膏和油有用嗎？回答二：在止痕膏以外再選一種有效的保濕產品就很足夠了。

問題三：在睡覺前塗好潤手霜後戴手袋有助吸收嗎？回答三：這樣的方法非常好，能夠讓保濕成份浸透到皮膚，而如果是用塑料的手套就更好了。

（資料來源：《羽鳥慎一モーニングショー》、Weathernews）