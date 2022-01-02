膀胱過動症｜過度焦慮導致尿頻夜尿？5招避免可少量多次攝取水分

明明剛上完廁所，但又有一陣急切的尿意襲來，頻繁跑廁所解尿影響了日常生活作息、工作與人際關係，而有時睡到一半也會起來上廁所便要注意可能是膀胱出狀況了。
什麼是膀胱過動症？
膀胱不自主收縮而產生即刻性的排尿需求，讓人突然尿急，這樣隨時都想上廁所或尿失禁的狀況時常影響人的日常生活。常見症狀為急尿、頻尿、夜尿、急尿性尿失禁、白天排尿超過8次、睡覺起床排尿2次以上。
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膀胱過動症成因
膀胱過動症並非少見的疾病，盛行率約有16%-18%，且男女生皆會發生，而女性罹病機率又高於男性。除了與年齡老化有關，另外糖尿病、男性的攝護腺肥大、女性的骨盆鬆弛脫垂也都有可能引起。
但就臨床觀察上，許多膀胱過動症患者生活在高壓環境下，遇事容易焦慮。而個性急躁、崇尚完美主義、容易焦慮的「A型性格」是好發的高風險族群。性格緊張又處在高壓環境的人，神經協調容易因壓力失控，也易引起頻尿的狀況發生。
5招避免膀胱過動症（點擊下圖看清👇👇👇）
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1. 少量多次攝取水分
2. 每次飲水量50cc
3. 隔2-3小時上廁所
4. 避免油炸辛辣食物
5. 睡眠充足
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