阿茲海默症與營養不良會互相影響？改善患者用餐體驗要留意７點！

阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，隨著病情發展，以往輕而易舉就能做到的日常飲食，對患者而言亦會成為挑戰。最近更有研究指出，阿茲海默症與營養不良會互相影響，最終導致兩者同時惡化。



近日，一份由首都醫科大學附屬北京天壇醫院主導的研究發表在國際期刊《Frontiers In Nutrition》上，研究調查了阿茲海默症與營養不良之間的關係，並得出「對有營養風險或營養不良的人進行早期識別和飲食調整可能會減少他們患阿茲海默症的機會」的結論。

這項新的觀察性研究涉及 266 人，研究人員將其為分３組，分別是：

73 名從一般人群中招募出來，被評估為認知健康的參與者；



72 名患有阿茲海默症而導致輕度認知障礙的患者；



121 名患有阿茲海默症而導致認知障礙症的患者。



研究人員為參與者進行了詳細的身體測量，並根據他們對健康飲食方法（地中海飲食得及舒飲食）的堅持程度，對他們的飲食品質進行了排名。最終發現，第三組別患者的得分略低其他兩組。

為什麼阿茲海默症會加劇營養不良？

專家解釋，隨著疾病的進展，患有阿茲海默症的人往往會變得愈來愈營養不良。這可能是阿茲海默症造成的，但亦可能是由於營養不良本身就會導致阿茲海默症，並且情況隨著時間變得愈來愈嚴重。

註冊營養師的 Michelle Routhenstein就認為，由於咀嚼和吞嚥困難、味覺和嗅覺改變、忘記進食、膳食準備困難以及對進食缺乏興趣等行為症狀影響了飲食習慣和營養攝入，阿茲海默症患者會更容易出現營養不良 。

不過，有學者就質疑，本次研究沒有公開參與者飲食清單的具體排名，根據排名的方法或會導致研究出現誤差。

阿茲海默的徵兆和症狀

+ 3

什麼是阿滋海默症？

阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例之50%至75% 。此退化性疾病的成因未明，現時並未有根治方法，而患者的衰退是漸進式的。隨著腦細胞出現病變，異常物質會在體內產生，形成「斑塊」，並擾亂大腦內的信息，破壞腦細胞之間的連接。腦細胞的死亡導致某些機能或能力喪失，從而出現的問題包括記憶力衰退、用較長時間完成慣常工作、說話失去重點及重複說話等。

▼認知障礙症（腦退化）與老化的分別 （按圖👇👇👇）

+ 16

如何改善阿茲海默症患者的用餐體驗？

根據美國阿茲海默症協會資料，對阿茲海默症的中期患者而言，分心、太多的選擇以及感知、味覺和嗅覺的變化都會使患者進食變得更加困難。因此建議照顧者可以提供以下協助：

1. 減少干擾：在安靜的環境中用餐，遠離電視和其他幹擾。



2. 保持餐桌佈置簡單：視覺和空間能力的變化可能會使癡呆症患者很難區分食物和盤子或盤子和桌子，改為使用帶有對比色餐墊的白色盤子或碗會有所幫助。另外，請避免使用有圖案的盤子、桌布和餐墊。僅提供用餐所需的用具，以患者避免混亂。



3. 留意食物溫度：患有癡呆症的人可能無法判斷某些東西是否太熱而不能吃或喝。食用前請務必測試食物和飲料的溫度。



4. 一次只提供一種食物：當碗內架存在多種食物時，患者可能無法先食用那種食物，因此，最好一次只提供少量食物，等待完成進食後才為其添加。



5. 靈活調整食物偏好：患者可能會突然產生某些食物偏好，或拒絕他或她過去可能喜歡的食物。



6. 留出充足的時間吃飯：請記住，此人可能需要一個小時或更長時間才能完成。



7. 一起進食：給患者與他人一起吃飯的機會，保持用餐時間社交可以鼓勵人們進食。



相關文章：失智症｜頭部受創、三高皆易得病 留意10大徵兆 為大腦趨吉避凶