腦中風｜春天早晚溫差大！清晨這時間好發心血管疾病增腦中風風險

春天的氣溫變化多端，早晚溫差大，忽熱忽冷的天氣型態，尤其容易造成血管收縮異常而導致血壓波動，增加心血管疾病和急性腦中風發作的機會。台灣人10大死因中，心、腦血管疾病居前5位，大腦中樞受損可能造成身障失能、失智等嚴重症狀，因此中風後及時處理與預防便相當重要。



缺血性腦中風居多約佔8成 把握黃金3小時搶救

腦中風可概分為缺血性腦中風和出血性腦中風2大類，其中缺血性腦中風為台灣最常見，缺血性患者佔8成，出血性佔2成。台南惠民診所陳效衡醫師指出，缺血性中風包括發生血管栓塞的急性腦中風，以及有時會先出現短暫性的缺血性腦中風，又稱「小中風」；出血性中風則是血管突然管破裂，引發血塊壓迫腦部影響供血，導致腦細胞缺氧進而造成全身症狀。

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當腦中風發作時，必須緊急送醫進行電腦斷層搭配注射顯影劑，以判別腦中風的類型。一般來說，缺血性腦中風若能在發作後黃金3小時內就醫，經評估使用靜脈血栓溶解劑治療，可增加復原機會，大幅降低後續造成失能症狀的機率；超過3小時，腦細胞缺氧時間過久、壞死，容易造成永久性症狀，必須進行長期復健，通常腦中風病發後的6個月是復健的黃金期，配合治療運動能力恢復較快。

血管栓塞引發的腦中風 醫示警：與三高密切相關

台灣陳效衡醫師表示，血管栓塞引發的腦中風與三高密切相關，高血壓、高血脂和高血糖以及肥胖，會因為血管中堆積過多膽固醇容易引起血栓、血液流動不順暢；高血糖會使血管壁發炎、受損，引起動脈粥狀硬化，致使血管管徑愈來愈狹窄；長期高血壓容易使得血管壁增厚，逐漸硬化失去彈性。此外，抽煙、酗酒也會造成心血管硬化或收縮不佳，尤其年長者血管趨於老化、脆弱，罹患腦中風的風險也會增加。

而血管栓塞引起的腦中風，因局部血液循環不足，使腦內局部受到壓迫，進而產生傷害，因此腦中風與血液循環不良有一定的關聯性。暫時性缺血性中風多半會於1、2小時內恢復，主要與小血管短暫阻塞、血流不暢有關，往往會被忽略，但這恐是急性腦中風發作前的重要警訊，不能掉以輕心。

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由於腦中風常來得突然，但仍有辨識的徵兆可循，民眾可牢記「FAST（快速）」口訣：

▸Face（臉）：嘴巴是否對稱（有無歪斜）。

▸Arm（手）：單側手腳麻木無力。

▸Speech（說話）：突然說話不清楚。

▸Time（時間）：趕緊就醫。



簡言之「臉歪手垂大舌頭記下時間快送醫」，掌握黃金3小時治療，能減少失能與死亡風險。此外，若出現單眼或雙眼突然視力模糊、突然舉步維艱失去平衡和不明原因的劇烈頭痛，應特別提高警覺，也有可能是中風前兆。

台灣陳效衡醫師解釋，如果血管堆積膽固醇、加上彈性不佳，當血壓飆升，血管一收縮，有可能就立即阻塞、血管破裂，造成猝死或腦中風，年紀愈大血管硬化度愈高，有人可能打麻將胡牌一高興，血壓瞬間飆高就中風了。研究指出，寒冷冬天的清晨5點是心血管疾病好發時間，建議穿著襪子保暖、床旁放置1杯水，半夜起床和晨起時喝1口，有助促進血液流動。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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銀杏產品又分萃取物與抽取物 技術製程大不同

台灣南投福倫藥局林澤輝藥師（港稱藥劑師）表示，近期寒流一波波，腦中風機率相對提高，市面上有關改善血液循環的品項很多元，常見如魚油、銀杏等。魚油有助降低膽固醇、促進血液循環，缺點是打嗝容易有魚腥味、高純度的魚油長期服用恐有導致脂肪肝之虞。

台灣林澤輝藥師特別提到，市面上的銀杏產品又可分為萃取物和抽取物，其技術製程不同，抽取物常有濃度或劑量不足的問題，效果不明顯，且常殘留有機溶劑，對腎臟有害。

台灣林澤輝藥師進一步說明，銀杏萃取物產品如循利寧，萃取製作嚴謹安全性高、效用經過實驗證明，能提高血中的帶氧量，助體內有害的自由基排出，減緩手麻腳麻症狀，對腦中風患者來說，可幫助末梢血管擴張，改善相關症狀。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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使用銀杏產品前 諮詢專業醫師或藥師安全有保障

台灣林澤輝藥師曾遇1名60歲藥局主任，本身有高血壓、高血脂，63歲時突然發生小中風，緊急就醫治療後僅輕微跛行，須拄拐杖走路，經過復健半年後幾乎完全復原，後續服用循利寧保養，服用半年滴劑後改為錠劑，至今已7年沒有復發，生活正常。

另外1位43歲中高階主管，覺得頭很沉重、頸項痠麻長達半年，雖然量測血壓後發現偏高，但尚未達用藥程度，於是建議服用循利寧並搭配維他命B雜，2週後感覺頸部痠麻有改善，睡眠品質提升，較好入眠，情緒也安定。不過，台灣林澤輝藥師提醒，若要開刀或牙齒出血，或是服用阿斯匹靈、抗凝血藥等，建議服用銀杏產品前應諮詢專業醫師或藥師，才有安全保障。

台灣陳效衡醫師強調，日常飲食少油鹽甜，多食抗氧化蔬果，避煙酒，穩定控制三高，糖化血色素控制在6以內，低密度膽固醇則控制在110以下，平日補充銀杏萃取物、維他命B雜，增加血管保護力，防範中風發生。林澤輝藥師則提醒，生活作息規律、適度運動，執行533運動法則：1週運動5天、每次至少30分鐘、每次心跳130以上，少吃反式脂肪，喝足水分，適時到戶外踏青呼吸新鮮空氣，皆有益於身心健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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