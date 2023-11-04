中風｜起初症狀輕微易忽略！3動作辨別腦中風把握黃金時間免失能

深秋氣溫變化大，小心中風危機！台灣一名邱姓婦人早晨至鄰居家串門子，被鄰居93歲阿嬤發現中風前兆，邱婦本身不以為意，認為休息即可緩解，經這位阿嬤機警提醒其家人，才送醫急診，讓邱婦免於失能危機。醫師提醒，秋冬是腦中風的好發季節，民眾應提高警覺，做好預防，並把握黃金救治時機。



家住台中清水的73歲邱姓婦人平日早晨都會到鄰居家串門子聊天，某日鄰居93歲阿嬤發現邱婦看起來不太對勁，「嘴巴歪歪的、眼睛往右偏」，於是提醒邱婦，若不舒服要趕快就醫。起初邱婦嫌麻煩不想就醫，認為休息一下應該就沒事了，好在這位93歲阿嬤鄰居十分機警，提醒邱婦的家人，趕緊叫救護車送至醫院急診。

腦中風的5大前兆（按圖看清👇👇👇）

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有心房顫動病史卻自行停用抗凝血藥

經急診醫師為邱婦檢查後發現，病患口齒不清、左側肢體無力，有明顯急性中風症狀，進行腦部電腦斷層掃瞄結果確認是缺血性腦中風，再詢問家屬後得知，患者有心房顫動的病史，須服用抗凝血藥物控制，但已自行停藥許久，急診醫師立即會診神經內科進行治療。

台灣光田醫院神經內科林毓慧醫師說明，缺血性中風變異很大，發病後可能短短數分鐘病情就急速惡化，也可能在1至2日慢慢惡化；治療的重點就在「如何疏通血管」。這名患者在早晨將近7點時發病，來到醫院約7點半，屬及時送醫。因患者有腦部大動脈阻塞急性症狀，因此先進行血栓溶解治療，但若阻塞是在大血管裡，血栓未必能順利溶化掉，則要進行動脈取栓評估。

台灣神經放射治療科嚴寶勝副院長指出，進行動脈取栓評估會以醫療AI智慧儀器去偵測堵塞的血管，再使用器械將血栓取出。從這位患者的血管攝影可看出，右半部後面的血管都不見了，也就是血栓塞住血流過不去，影響的範圍很大，必須盡快進行顱內動脈取栓。

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還好緊急送醫！避免失能危機 復原快又好

嚴寶勝表示，動脈取栓術對於顱內大血管的疏通效果很好，即時治療成功能讓原先缺血的組織儘快重新獲得血液，因此「把握時間」非常重要。雖然邱婦的病況危急，但因在黃金救援時間內及時送醫，經過緊急醫療救治，到晚間7點手腳就有明顯的恢復，在加護病房觀察1天後即轉普通病房，住院1周後出院，不但避免了失能的危機，甚至從外觀上看不出曾發生急性中風。

台灣林毓慧醫師提醒，在台灣平均每10分鐘，就有1人發生腦中風，尤其秋冬氣溫多變化，容易造成血管收縮，是腦中風的好發季節，民眾務必要做好保暖，補充足夠水分，有慢性病史的朋友切不可自行停藥，不分老少都應牢記「微笑、舉手、說你好」口訣，若無法完成任一動作，就該盡快就醫，切不可因症狀輕微而忽略了嚴重性。

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台灣健保放寬「血栓溶解劑」與「動脈取栓術」給付

另外，醫師也說明，台灣健保近期對於腦中風治療放寬給付，10月起「血栓溶解劑」治療由原先黃金救援3小時放寬為4.5小時；適用於特定大血管阻塞治療的「動脈取栓術」，前循環發病自11/1起由8小時內放寬為24小時內治療，後循環發病則維持24小時內治療，估計每年約1600人受惠，呼籲民眾維護自身健康，掌握腦中風治療先機。

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