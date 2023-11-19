腦中風｜中風2類型如何區分？腦動脈瘤病程快應注意5大初期症狀

日前台灣乳癌權威醫師郭耀隆因「腦動脈瘤」破裂驟逝，而它也是腦中風的一種，但與過往大家對中風的認知不同，不僅只是造成日後身體癱瘓、失能的問題，更嚴重的狀況便會奪命。醫師解析，雖然腦動脈瘤是「出血性腦中風」，但病程更快，容易到院前就死亡。



多數民眾聽到中風，想到的幾乎是身體癱瘓、無法自由行動的畫面，但中風不是只有這種類型，它甚至還可能造成死亡。台灣雙和醫院神經內科主任陳龍說明，腦中風分為缺血性與出血性。在出血性腦中風中，臨床遇到較多的狀況為顱內出血，比例約佔7成；剩下3成多是血管瘤、蜘蛛膜下腔出血等情形。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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缺血性腦中風：

可細分為腦梗塞及腦栓塞，會造成腦細胞因缺血而壞死。此類型比例較多。

病程速度：一般無預警，但有黃金救援3小時。

前驅症狀：肢體無力、癱瘓、感覺障礙、肌肉痙攣、視覺功能障礙、咬字不清、失語症、情緒障礙等。

年齡層：大多為老人，但年輕也可能發生。

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出血性腦中風：

腦袋中的血管破裂出血，部分人是因腦血管病變而引起，如腦動脈瘤、腦動靜脈畸型。

病程速度：一般無預警，且容易到院前就因血管破裂致死。

前驅症狀：劇烈頭痛或大量嘔吐。

年齡層：較多是年輕人。

10個日常方法遠離中風（按圖了解👇👇👇）

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醫：腦動脈瘤病程快，應注意5大初期症狀

目前腦動脈瘤可以透過磁力共振等檢查得知，在血管瘤破裂之前治療才能預防後續的死亡，但由於動脈瘤沒有明顯的症狀，突然破裂致死率相當高。陳龍提及，雙和院內從統計過，到院前就已離世的病人中，有超過一半是腦動脈瘤破裂或蜘蛛膜下腔出血，而無法救治。

陳龍指出，「大部分的腦動脈瘤都是突然破裂，若及早就醫處理當然預後也會較佳。」不過，並非所有腦動脈瘤都需進行手術，原則上會觀察患者腫瘤位置，有無壓迫到神經；或腫瘤大小，是否超過5mm 以上。若有需求，會再進一步導管或開顱手術治療。

由於腦動脈瘤症狀不明顯，發作時往往已經難以挽回，陳龍說明，病人可能會劇烈頭痛，有些人甚至會因顱內壓升高而造成大量、猛烈嘔吐。為了避免到這種程度才緊急就醫，初期若有頭痛、噁心、嘔吐、感覺脖子僵硬、畏光等症狀，就可以安排檢查，避免腦動脈瘤奪命。

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