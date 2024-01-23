腦中風｜忽冷忽熱增腦血管疾病風險！顱內動脈瘤破裂嚴重恐猝死

氣溫變換之際腦血管疾病患者會大增，包括腦內出血、蜘蛛膜下腔出血，醫師指出，蜘蛛膜下腔出血往往來自於顱內動脈瘤破裂所致，可能導致中風、癲癇或死亡。



台灣台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師許劭遠指出，近日台灣北市聯醫陸續收治許多出血性中風患者，有腦內出血，也有蜘蛛膜下腔出血，其中以蜘蛛膜下腔出血特別令人憂慮，就像新聞報導過的許多公眾人物一樣，甚至會造成猝死。

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許劭遠說明，顱內（腦）動脈瘤是指顱內動脈壁的局部性薄弱處，形成一個擴張的囊狀結構，大小、形狀和位置都有所不同，有些可能很小，有些可能很大，有些可能位於動脈分支處，有些可能位於動脈彎曲處，危險性在於可能會破裂，導致出血，這種情況稱為腦動脈瘤破裂，會引起嚴重的頭痛、噁心、嘔吐、意識障礙等症狀，並可能導致中風、癲癇或死亡。常見相關併發症如：再出血、動脈痙攣、癲癇、水腦、電解質異常、心肺衰竭等，上述併發症都會增加治療上的困難及患者死亡率，因此，此類患者常是腦死器官捐贈來源。

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許劭遠指出，顱內動脈瘤的診斷通常需要進行影像學檢查，如電腦斷層、磁振造影或血管攝影等。治療取決於其大小、位置和形狀，以及患者年齡、健康狀況和出血風險等因素。一般來說，有兩種主要治療方法：手術或介入治療。

手術：通過開顱或小孔入路，將一個夾子放在動脈瘤的頸部，切斷其與正常動脈的連接，能確實達到立即止血的效果，且術後無需服用抗凝血劑，缺點是頭部傷口較大。

介入治療：通過皮下穿刺，在腦導管的引導下，將一種金屬絲或球形物體送入動脈瘤內部，有些輔以支架置放，填塞動脈瘤空間，使其血流減少，達成動脈瘤逐漸栓塞的效果，優點是傷口極小，缺點是使用支架者需要長期服用抗凝血劑來防止缺血性中風。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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介入栓塞治療手術需要完整團隊及血管攝影設備，許劭遠分享，該院近日收治三位動脈瘤破裂台灣長者，平均70歲，都不知道腦內有此不定時炸彈，使用支架及線圈栓塞動脈瘤後，都順利救回且維持正常意識，經過積極復健訓練後，預期能回到一般日常生活，建議一般民眾可將腦部列入自費健檢目標，以利早期發現和治療。

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