癌症｜8旬老人每天腹瀉30次終確診直腸癌！經這治療腫瘤完全消失

台灣一名80歲謝女士有高血壓及糖尿病病史，因為腹瀉、解血便持續三個月，後來症狀愈來愈嚴重，每天都拉30次以上，檢查診斷直腸癌，經5次放射治療後腫瘤竟完全消失。



原先要安排手術，但手術前需先安排放射治療，家屬原本擔憂謝女士年邁，承受不了每週五日，持續好幾週的療程，台灣衛生福利部南投醫院為患者採取僅一週總共5次的短療程放射治療，且謝女士對治療反應很好，5次放射治療後腫瘤竟完全消失，讓患者與家人喜出望外。

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大腸直腸癌已連續15年蟬聯台灣所有癌症發生率的第一名，直到去年才被肺癌超過，直腸部位的腫瘤約佔全部大腸癌的40%。台灣衛生福利部南投醫院放射腫瘤科嚴儆恒醫師說明，直腸癌的標準治療方法為手術前放射治療與化學治療，手術前放射線治療可以減少癌細胞的擴散，並且縮小腫瘤體積，增加手術完全切除的機率也降低局部復發率。

傳統的術前放射治療療程為28次大約六週的時間，許多病患因為舟車勞頓而沒有接受完整的標準治療。近年來許多大型研究報告，短療程放射治療與傳統的長療程放射治療有相同的效果，也被美國癌症治療指引（NCCN）採用。

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「低分次放射治療」（Hypofractionated radiotherapy，又稱為「短療程放射治療」，為單次較大劑量的放射治療，療程為5次，只要一週就能完成。並且搭配標準化療後，大型研究發現直腸癌有超過8成會縮小甚至近3成的腫瘤完全消失。因此對治療反應佳的患者，就可能像謝女士這樣，在放射治療後腫瘤便完全消失。不過建議患者只要身體情況許可，還是要接受手術切除腫瘤，防止復發的可能。

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