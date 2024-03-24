防癌丨超過8成癌症可以預防？專家教你11種日常好習慣降癌症風險

癌症是台灣的第一大死因，也是美國人的第二大死因。然而透過研究及數據指出，許多癌症是可以預防的，只有不到一成的癌症是遺傳性疾病，只要透過11種日常方法，就能盡可能預防八成以上的癌症發生。



美國國家癌症研究所針對17個癌症進行研究，發現年輕人癌症發病率呈上升趨勢，尤其是女性增加了4.4%，而癌別中，又屬胃腸道（GI）癌症是年輕人中增長最快的癌症類型。

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美國預防癌症基金會的護理師兼癌症預防主任 Heather Thompson Mackey指出，可以透過11種日常習慣，來降低癌症風險。

以下是專家分享的11種降低癌症風險的方法：

1. 減少飲酒：飲酒與增加患多種癌症的風險有關，包括肝癌、前列腺癌和胰腺癌。對於癌症的預防，最好是不要喝酒，不得已女性應限制每天不超過一杯，男性則限制兩杯。

2. 不要吸煙：吸煙是肺癌的風險因素，統計數據顯示，吸煙者患肺癌或死於肺癌的風險比非吸煙者高15到30倍。吸煙者不僅要擔心肺癌，還有多種其他癌症如膀胱癌、頭頸癌、食道癌、胰臟癌的威脅。

3. 熟悉自己的身體：保持對自己身體的警惕，例如痣形狀或顏色變化、不明的腫塊、乳房外觀和觸感怪怪的，應馬上就醫檢查。

4. 保持正常體重：過重或肥胖會增加患多種癌症的風險，包括乳腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌、腎癌和食道癌。建議要定期量測自己的身體質量指數（BMI）和腰圍，並與醫生討論如何達到或維持理想的體重。

防癌飲食3步驟（按圖）

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5. 均衡飲食：飲食對於癌症的預防也很重要，建議可以多吃植物性食物，如水果、蔬菜、全穀物和豆類，這些食物富含纖維、抗氧化劑等食物。同時要減少攝入紅肉和加工肉類，如香腸、煙肉和火腿等與結腸直腸癌的風險有關的食物。避免吃過多的鹽、糖和油炸食品，並選擇低脂或無脂的乳製品。

6. 規律運動：運動不僅可以幫助人們控制體重，還可以降低患乳癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌、肺癌和前列腺癌。醫師建議成年人每週至少做150分鐘的中等強度或75分鐘的高強度有氧運動，以及每週至少兩次的肌力運動。

7. 避免過多的日曬：過多的日曬會增加患皮膚癌的風險，包括黑色素瘤，這是一種非常致命的癌症。

8. 定期進行癌症篩查，包括皮膚檢查、乳房X光檢查、前列腺檢查等。

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9. 增加HPV疫苗接種：HPV疫苗是目前唯一可以預防癌症的疫苗，提醒不管男性女性都可以接種HPV疫苗來預防人類乳突病毒，避免感染男女的生殖器疣、女性的子宮頸癌與男性的陰莖癌等癌症。

10. 治癒心理創傷：研究表明，遭受情感創傷的兒童在未來罹患患癌症和其他疾病的風險更高，身體更容易導致慢性炎症，從而增加患癌症的風險。因此治癒及克服心理創傷也是預防癌症的方法之一。

11. 注意遺傳因素及健康檢查：可以到醫院進行健檢及諮詢，了解自己的家族病史，並規畫更完善的健康規劃，未來也能針對不同癌症都有各自針對性的治療，有助於延長患者的生存期。

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從事腫瘤學工作40多年的專家Hertler也指出，以上的日常好習慣和目標並不是確保從此不會患上癌症，但保持好這些條件，可以讓健康的晚年活得更快樂，並且在診斷時更有可能及早發現癌症，存活率更高。

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