大腸直腸癌｜久坐肥胖4項危險因子要注意！建議BMI要維持在27以下
撰文：Heho健康
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罹患大腸癌的病患與死亡數每年都快速增加，在台灣現居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位。大腸癌早期並無症狀，僅能透過定期篩檢早期發現病徵。
大腸癌跟直腸癌的發生率每年以高達4％的速度增長，時時威脅著人們健康，而其中有4項令人注目的危險因子。
直腸癌的4種危險因子（按圖）
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1. 家族史/遺傳
在直腸癌患者中，大約有10％左右有家族史，而其中有遺傳因子的，大約佔了2~5％左右。其中最常見的遺傳因子，就是「家族性腺瘤性瘜肉病」（FAP）。
這個疾病會讓人在腸道黏膜中長出數千個瘜肉，而瘜肉會很快有癌變，通常會在40歲以下就發生癌症。所以如果家族中有人是這樣的疾病，或是有大腸直腸癌的家，建議都要儘早開始進行定期的大腸直腸鏡篩檢。
2. 肥胖
根據流行病學的統計，與體重正常的人相比，肥胖的人不只罹患直腸癌的風險會增加，而且在罹癌之後，預後也會比正常體重的人差，死於直腸癌的風險也增加。
建議BMI（身體質量指數）要維持在27以下，而且成年人的體脂肪率，男子要低於25％，最好可以降到23％以下，女子要低於30％，最好可以降到27％以下；而腰圍的部分，成年男子至少要低於90公分，女子要低於80公分，才算是正常值。
3. 久坐
現在的工作型態，讓很多人在辦公桌前一坐就是一整天、10幾小時起跳，相對來說，也讓腸道缺乏蠕動。尤其直腸是負責儲存糞便的，讓糞便一直滯留在腸道中，久而久之就容易形成腸癌。
4. 壓力
壓力會造成內分泌失調，也是癌症的危險因子。因為壓力大的時候，像是腸躁症等問題，通常都會造成腹瀉、腹脹、便秘，等於一直對腸道產生刺激，也容易長出瘜肉而癌變，建議一定要注意自己的壓力指數。
大腸直腸癌的常見癥兆👇👇👇
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