癌症｜年輕人罹癌率上升！醫生揭10大患癌警號與抽煙、熬夜有關

英國凱特王妃的病情公開後，引發了一場關於癌症的廣泛討論，特別是關注50歲以下年輕人，對此，台灣黃軒醫師先前也指出，這恐與抽煙、喝酒、喝含糖飲料、環境汙染、腸道菌群問題、肥胖以及熬夜等因素有關。



台灣重症醫師黃軒日前（25日）在Facebook發文指出，在凱特王妃病情公開後，英國專家們開始探討，為何近年來50歲以下的罹癌患者數有如此明顯的增加，尤其是那些通常只發生於高齡者身上的癌症類型。接著他也引述發表於《自然評估臨床腫瘤學》（Nature Reviews Clinical Oncology）的研究發現，1990年以後出生的人，比起1970年出生的人「更有可能在50歲前罹癌」，這意味著年輕人要比前幾代人更易受癌症拖累。

針對年輕人該如何提早發現自己罹癌？黃軒也列出「10大罹癌的警訊症狀」：

10大罹癌警訊症狀（按圖👇👇👇）

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1. 無痛的腫塊或腫脹：若發現身體某部位出現異常腫塊，且隨著時間逐漸變大，就需警惕。

2. 持續發燒或咳嗽：雖然這可能是由多種因素引起，但若發燒持續不退，特別是夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象。而超過3周的咳嗽，建議就醫檢查才較安心，尤其是咳嗽時常伴有血絲時更應注意。

3. 排便習慣的變化：包括便秘、腹瀉或發現糞便中有血或顏色變黑、呈現灰白或紅色。

4. 排尿異常困難：如頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，甚至尿愈來愈少。

5. 無故的出血：包括陰道出血、排便或排尿時出血，或咳嗽出血。

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6. 不明的體重下降：如果在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，這可能是早期癌症的跡象。

7. 持久的疲勞感：當感到持續性地極度疲勞，已影響日常生活，則應該提高警覺。尤其是休息後仍感到疲憊，可能是癌症早期的跡象。

8. 皮膚變化：新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視，都可能是皮膚癌的警訊。

9. 持續性的疼痛：如果有持續的疼痛而找不到原因，需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，一直找不出其他原因，應當警惕可能是癌症。

10. 消化系統問題：如長期胃灼熱、消化不良或嚴重腹瀉、食慾愈來愈差、愈吃愈瘦，都可能是癌症提早的表現。

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最後，黃軒也在文末指出，這些症狀，可能並非癌症所致，但若這些症狀持續存在或有惡化的趨勢，「我們都是建議及早就醫進行檢查。定期進行健康檢查並對身體的任何變化保持警覺，有助於早期發現並處理健康問題，從而增加治療成功的可能性。記住，預防勝於治療，保持健康的生活方式，例如均衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質等等，這些都是降低年輕人罹患癌症風險的有效方法。」

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