便秘又尿不出來恐肚子長軟組織肉瘤？壓迫直腸危害大須手術切除

現代人三餐外食、蔬菜水果吃太少，水喝得不夠多，經常發生便秘問題！沒想到竟然有人便秘十多天、狂冒痔瘡，嚴重甚至突然尿不出來掛急診，後檢查發現身體腹腔漲了一大顆「軟組織肉瘤」。



台灣阮綜合醫院大腸直腸外科主任蔡達基指出，所謂「軟組織」是指肌腱、韌帶、結締組織、筋膜、脂肪、血管、淋巴管等，「軟組織肉瘤」則是長在軟組織上的腫瘤，發生率約10萬分之一，佔惡性腫瘤的100分之一。

「不但在惡性腫瘤中罕見，長在腹部更是罕見！」他說，這位病人從幾天沒大便，到十天沒大便，整日經常屁放，加上使用浣腸劑效果越來越差，經電腦斷層掃描發現長約13公分「軟組織肉瘤」。

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軟組織肉瘤壓迫直腸害便秘

蔡達基指出，該腫瘤位在骨盆腔壓迫膀胱與直腸，導致便秘、無法解尿，由泌尿科會診大腸直腸外科共同治療。由於腫瘤卡在直腸與膀胱之間，並侵犯到直腸，必須摘除腫瘤及切除部分直腸。

並且必須做暫時性人工肛門，由於腫瘤週邊密集多項器官的血管和神經，手術困難度極高，手術時間共8個小時，術後需做放射線治療減少復發的可能。

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軟組織肉瘤當心長四肢軀幹

蔡達基表示，軟組織肉瘤常見在四肢和軀幹，機率約25%，進行局部切除腫癅手術即可，5年存活期達到9成以上。相較之下，長在腹腔的機率只有約5%，通常要等到壓迫到其他器官產生症狀才被發現。

但是這時候腫瘤已經偏大、甚至已轉移到其他內臟器官，並且若是長的位置不易手術切除，預後也不良，存活率則不到3成。

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醫師建議，軟組織肉瘤發生原因不明，與環境、基因有關，長在腹腔的大多會當成便秘、小便困難，若便秘情況達半年以上，經過飲食調整、藥物補充後都無法改善，應儘快找胃腸科醫師做檢查診斷治療。

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