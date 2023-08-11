骨質疏鬆｜跌倒恐致嚴重骨折！60歲以上高危族群如何預防及治療？

當進入超高齡社會，代表需要更加重視長者的健康問題，以往認為隨著年齡增長，罹患代謝性疾病，也就是三高慢性病的部分比較需要注意，但近年醫師發現，需要長期治療的骨質疏鬆，也漸漸被關注。雖然骨鬆不會造成疼痛，但跌倒恐導致嚴重骨折，不可不慎。



女性骨質疏鬆發生率高於男性

年長者有骨質疏鬆的風險高，台灣台北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師趙顗絢指出，普遍來說民眾大約進入60歲時，會開始有骨質疏鬆現象。而發生在女性身上的機率會比男性來得高，需特別注意。不過在了解骨質疏鬆該如何預防前，應先釐清是兩個容易混淆的詞彙，分別是骨質疏鬆和關節退化。

趙顗絢說明，骨質疏鬆屬於硬骨的疾病，關節退化則是屬於軟骨關節的疾病。一般來說，骨質疏鬆本身不會引起疼痛，但關節退化會合併軟骨磨損、發炎、長骨刺，則會使人感到疼痛。也就是說，如果是為了關節疼痛就診，背後原因多半不是骨質疏鬆。

如何預防或治療骨質疏鬆？（按圖看清👇👇👇）

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雖然骨質疏鬆不會造成疼痛，但不代表該疾病就不需要治療或預防。趙顗絢解釋，骨質疏鬆的骨頭禁不起碰撞，一旦跌倒可能造成脊椎骨折或髖關節骨折，對生活將造成相當大的負擔。至於該如何預防或治療，他則提供4個解方，如下：

解方一：預防跌倒

預防跌倒是預防重大骨折的第一步。在室內可以改善燈光、清理走道、加裝防滑墊或扶手。參與戶外活動時，避免穿過度磨損的鞋子，必要時攜帶拐杖或登山杖輔助行走。若從自身健康著手，則可盡量改善視力或治療暈眩，來減少跌倒的風險因子。

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解方二：適量運動

運動可以促進骨質生長，特別是有負重或震動刺激的運動，對骨質增加的效果更好。現在網路便利，可在搜尋骨鬆運動或骨鬆健身操，跟著示範影片的步驟一起運動。若能走出戶外更好，如果能在戶外進行運動、走路或健身操等，可促進身體生成維他命D，對骨質疏鬆改善有直接幫助。

解方三：營養補充

若想治療輕度骨質疏鬆，首先一定是補充鈣質和維他命D3。坊間有許多鈣質補充的選擇，無論是顆粒、粉末或液體，只要服用方便，沒有副作用，挑選哪一種皆可。至於維他命D3，無論是單獨購買服用，或是和鈣質製作在同一個包裝內服用，也都沒有限制。

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解方四：藥物治療

近年來有很多藥物的選擇，從用藥的頻率來看，目前台灣有7種治療的選擇，包括每天吃藥、每天打針、一週吃一顆、一個月打一針、三個月打一針、半年打一針、或是最長到一年打一針。當然，最適合的藥物由每人的體質決定，因此一定得先與醫師討論再做決定。

趙顗絢說，近幾年各國都已經發展出很明確的骨質疏鬆治療指引，積極治療骨質疏鬆，可以減少未來發生骨折的機會，提高生活品質。他也提醒，年過60後可能就會出現骨鬆跡象，尤其女性族群須更加小心和預防。

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