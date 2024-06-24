長壽秘訣｜食素更長壽？ 研究揭這樣吃才可活到100歲！

近年來，健康意識抬頭，食素養生的風潮大行其道，但這真的比較健康？有研究就指出，若想活得長壽，比起每週進行嚴格飲食控制，更重要是維持飲食的多樣性。



據外媒報道，不吸煙、加強運動和多樣化飲食是長壽的最重要因素。研究發現，那些每週飲食更加多樣化（包括肉類）的人，比那些飲食限制更嚴格的人（純素食者），活過百歲的可能性提高23%。

該研究發表於《美國醫學會雜誌》（Jama Network Open），自1980年閞始，每隔數年就會招募的長者加入調查，最終參加者人數高達 5,222 名80歲以上的長者，他們的平均年齡為94歲，其中大部份為女性，幾乎遍布大陸所有省份。

為了解飲食多樣性對壽命的影響，參與者被問及吃9種食物的頻率：穀物、蔬菜、水果、大豆及其製品、雞蛋、肉類、魚類、牛奶和乳製品以及油。結果表明，每週至少吃全部 9 類食物的人更有可能活到 100 歲。

報道又指出，2022年澳洲一篇關於各國肉類消費和預期壽命的論文，表明平均消費肉類較多的國家，其民眾的預期壽命也較高。事實上，肉類被認為是蛋白質和許多其他必須營養素的重要來源。其中就包括維他命 B12，植物中不存在維他命 B12，人體利用維他命 B12 幫助從食物中提取能量並維持血球健康。 專家表示，肉類也是鐵的豐富來源，鐵有助於紅血球將氧氣輸送到全身。

在2022年澳洲的研究中，當時首席研究員Arthur Saniotis博士就曾表示，「雖然這對我們中的許多人來說並不出奇，但仍有必要指出這一點......肉類對我們整體健康的貢獻不僅僅是攝入的卡路里數量，還有其自身的成份，如果飲食中沒有肉類，我們可能無法茁壯成長。」而在另一篇2015年的論文則發現，持續吃素10年的人，因任何原因死亡的風險均比吃肉的人高20％。

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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如何吃肉最健康？

一般而言，深受大眾喜愛的烤肉，以及長時間加工製成的煙燻肉品，由於高溫煮食或將食物直接接觸明火如燒烤、煎炸等，都可能含有較大量的雜環胺及多環芳香烴等致癌物，因此是建議盡量減少食用的。

要吃肉吃得健康，可先以水煮或蒸熟料理肉類，以減少高溫烹調的時間；若真的要吃烤肉，就要防止局部過熱，避免烤焦。除了考慮癌症的發生率之外、對於高血壓、肥胖與心血管疾病等常見健康問題亦需要多加留意。另外，由於紅肉較白肉脂肪含量高，且有較高比例之飽和脂肪酸，較易導致肥胖與血中膽固醇增加；而加工肉品含鈉量高對於長期心臟血管保健仍須注意。

建議肉類的選擇與烹調方式：

1. 多選擇白肉，如：家禽或魚類，含脂肪與飽和脂肪量較低。



2. 選擇紅肉時盡量選低脂的部位如牛腱、豬後腿肉等，烹調前先撇除高脂肪的部份。



3. 控制紅肉類每週紅肉攝取不超過500公克（相當於16oz的牛排），盡量少吃加工肉品。



4. 注意烹調溫度，以不高過攝氏100度的溫度煮食，通常油炸食物的溫度會高達攝氏160-180度。



5. 煮食時，把肉切成小塊，多翻動，以縮短煮食時間。



6. 避免吃烤焦或煙燻黑了的部份。



當然除了避免過量攝取肉類或加工食品，減少這些毒性物質進入體內。當身體遇到毒性物質，也有自體的修復機制，不過此機制需要其他營養參與才能發揮最大的效益。因此可多攝取富含抗氧化物質（維他命A、C、E等）、多酚類食物（如花青素、兒茶素、異黃酮等），這些物質通常來自新鮮的蔬菜水果。日常可以採取「彩虹攝食」的原則，攝取不同顏色所含的營養素。成人女性，應天天攝食七份蔬菜水果，其中應有四份蔬菜及三份水果；而男性成人，則應每天攝食九份蔬菜水果，其中應包含五份蔬菜及四份水果。

食物對身體的影響並非一朝一夕之事，所以應盡早培養均衡營養健康飲食的習慣，才是最健康的方式。

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5招長壽秘訣（按圖👇👇👇）

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