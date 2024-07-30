癌症丨鼻屎多兼少量鼻血？醫生提醒：恐是淋巴癌　超過2周快就醫

「醫生，我鼻屎為什麼這麼多？」醫師回應，鼻子黏膜和皮膚一樣「受傷後會結痂」，不斷摳挖、反覆結痂就會形成鼻屎。不過，有3種疾病會導致鼻屎變多，其中包括淋巴癌。



台灣台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡在Facebook專頁分享，偶爾會遇到患者詢問「鼻屎為什麼這麼多？」對此，她解釋，原因出在於「愛挖鼻孔」由於鼻子黏膜和皮膚一樣受傷後會結痂，而鼻中隔血管豐富，挖鼻孔引發破皮、流血，反覆結痂也會產生鼻屎。饒曼齡建議，鼻子受傷後形成的結痂，只要忍耐1周不要去碰鼻子，情況就會改善。

淋巴癌風險因素（按圖了解👇👇👇）：

淋巴癌的風險因素（01製圖）

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不過，饒曼齡提到，偶爾會遇到疾病導致鼻屎多的情況，像是鼻竇炎、萎縮性鼻炎和淋巴癌。饒曼齡分享，上周遇到一名83歲女性，出現鼻屎多、少量鼻血1個月的症狀，檢查後發現鼻中隔糜爛，還有結痂，懷疑是淋巴癌，最後切片也確定診斷。

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饒曼齡提醒，鼻屎多通常是愛挖鼻孔所致，癌症是非常少數的狀況，並不用驚慌，但如果出現鼻屎多、停手超過2周卻未見改善，就建議至耳鼻喉科就診，尋求專業醫師評估。

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