淋巴癌｜眼乾、口乾是免疫出問題？醫提醒有乾燥症前兆快就醫

年過八旬的王女士，長期有眼睛乾澀、口乾舌燥的困擾，近日因為連續咳嗽不止，赴醫就診。經由胸腔內科醫師發現其呼吸聲異常，X光顯示肺部已嚴重浸潤，電腦斷層影像則顯示肺部出現纖維化症狀，初步診斷為間質性肺病。



後續胸腔內科醫師謹慎地將王女士轉診至風濕免疫科，經台灣花蓮慈濟醫院風濕免疫科主治醫師潘郁仁診察後發現，王女士的口乾問題已經超過3年，因此，替她安排抽血檢查。

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檢查發現，乾燥症抗體自體免疫抗體「Anti-SSa（Ro）/ Anti-SSb（La）」呈陽性，淚腺和唾液腺分泌也變差，證實為發炎性自體免疫疾病「乾燥症」。經適當治療後很快就出院了，因肺纖維化還在早期，用藥物就可減緩惡化。

乾燥症是一種自體免疫疾病，又名修格連氏症（Sjogren's syndrome）。人體免疫系統原本是對抗外來病毒、細菌的重要防線，如果出了差錯，免疫細胞過度活躍，會反過來攻擊自己，可能引起各種免疫風濕疾病，包括乾燥症。

乾燥症，會破壞身體的外分泌腺功能，包含淚腺、唾液腺，出現眼睛乾澀、淚液少、口乾舌燥等症狀，影響生活品質。乾燥症也可能侵犯其他器官，造成併發症的發生。

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重大傷病的乾燥症分類

潘郁仁表示，乾燥症屬於台灣健保署名列的重大傷病類別，在全身自體免疫疾病類排行第二。以花慈病人年齡分布來看，從20餘歲到超過80歲的都有，男女比例約1：10。乾燥症可分成「原發性乾燥症」和「續發性乾燥症」。

原發性乾燥症：主要侵犯外分泌腺體，黏膜乾燥症狀明顯，且找不到其他原因解釋。

續發性乾燥症：因為罹患其他自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等，5～10 年後身體產生乾燥的表徵。

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注意早期症狀快就醫

他提醒，長期有眼睛乾澀或口乾問題，很可能是乾燥症早期症狀，應積極尋求風濕免疫科醫師就診，避免疾病進一步進展，讓肺部受到更嚴重傷害，或轉為淋巴癌。

潘郁仁提到，臨床上有病人是以嘴巴乾、臉頰腫等呈現，以為是腮腺炎，而到耳鼻喉科就診。在治療多次無效後，才發現問題不是病毒或牙結石引起的腮腺炎，而是自體免疫疾病。

更多的是眼睛乾澀去看眼科，剛好遇到對疾病症狀較為敏感的醫師，多加詢問病人有沒有口乾症狀，如果同時有口乾現象，就會替其轉診風濕免疫科。也有病友自覺只是嘴巴乾，但轉診眼科，才發現眼角膜因為乾燥，已經角膜潰瘍。

潘郁仁強調，乾燥症病兆多樣化，有病友會出現臉或身體半邊麻，或是持續不明原因發燒，有些則是肝功能指數GOT、GPT不明原因上升，甚至持續超過10年，後來才證實罹患了乾燥症。他提醒，出現症狀時，應儘速就醫檢查。

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乾燥症合併其他病變

- 自體免疫甲狀腺炎：最常見的合併症。

- 神經系統病變：感覺異常、麻木、刺痛或無力。

- 肺部：間質性肺炎。

- 腎臟：間質性腎炎、酸血症，或產生腎結石。

- 皮膚：皮膚會乾燥、搔癢、起紅疹。免疫細胞攻擊血管而導致血管炎。

- 關節：關節疼痛。

- 血液系統：據統計，有5%的病患可能罹患淋巴癌。若不治療，10年罹患淋巴癌的機率是一般人的50倍。



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潘郁仁呼籲，有乾燥症症狀應積極求診，越早治療越能減少疾病對淚腺和唾液腺的損害，除了用藥改善症狀外，也能隨時注意是否有其他自體免疫疾病或併發症發生。

他也提醒，乾燥症因口乾容易造成蛀牙與牙周病的產生，台灣健保署於2022年3月起也修正規定，乾燥症患者每3個月可免費洗一次牙，病友應該把握機會，把疾病傷害降到最低。

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