飲食陷阱｜喝酒傷全身！增脂肪肝、罹癌風險　有1徵兆恐酒精成癮

俗話說「小酌怡情」，小酌一杯有沒有關係呢？



其實在醫師眼中，任何人都不建議喝酒，容易傷肝、罹癌，尤其缺乏酒精代謝基因者，喝酒容易不舒服，如果常在家獨飲，小心可能酒精成癮了。

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喝酒傷全身 傷肝、罹癌、髖關節壞死

「喝酒沒有任何好處。」台灣台北慈濟醫院院長暨胃腸肝膽科主治醫師趙有誠指出，臨床觀察發現，很多人都知道抽煙、喝酒對身體不太好，但有些人卻認為應酬、小酌沒關係，甚至有些人以為喝酒對身體有好處。

事實上，喝酒對身體沒有任何好處。趙有誠強調，喝酒不僅是傷肝，還會造成食道癌、胰臟發炎、髖關節壞死，引起頭頸部癌症、痛風、脂肪肝，喝酒的壞處非常多。

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喝酒易臉紅原因 1徵兆恐酒精成癮

為什麼喝了酒會不舒服？趙有誠說明，酒精進入身體後，經過酒精脫氫酶變成乙醛，乙醛再脫氫變成乙酸，其中缺乏ALDH2基因的人，因為缺乏代謝酒精基因，酒量特別差，喝酒後容易臉紅、心跳快、流冷汗、噁心，但酒量好的人大量喝酒、長期喝酒，也會傷害身體。

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趙有誠特別提醒，如果習慣在家獨自喝酒，可能是酒精成癮的徵兆，千萬要小心，其實不喝酒才是保護健康的最高原則。

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