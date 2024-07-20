癌症｜罹患癌症後擔心是否會遺傳？一文看清5種遺傳風險高癌症

多年來，癌症一直是台灣人十大死因之首。許多病患在得知自己罹患癌症後，除了恐懼，還會擔心是否會遺傳給下一代，以下介紹遺傳風險較高的五種癌症。



遺傳風險較高的五種癌症

1. 乳腺癌

如果家族中有母親或姐妹罹患乳腺癌，個人罹患乳腺癌的機率會比一般人高出三倍。約 10% 的乳腺癌與基因突變有關，尤其是腫瘤抑制基因 BRCA1（位於第17對染色體）和 BRCA2（位於第 13 對染色體）與乳腺癌的發病密切相關。這兩種抑制癌症的基因喪失活性後，45歲停經前罹患乳癌的機率高達 50%。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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2. 卵巢癌

卵巢癌家族史是卵巢癌發病的重要危險因素。沒有卵巢癌家族史的婦女一生患病風險為 1/70，但若有一名一等親屬患病，風險增至 5%；若有兩名一等親屬患病，風險為7%。遺傳性卵巢癌的特點是發病年齡早，平均發病年齡為52歲，而一般卵巢癌的平均發病年齡為59歲。

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3. 大腸直腸癌

大腸直腸癌的遺傳主要與家族性腺性瘜肉病有關，這種疾病容易發展為大腸或直腸癌。統計數據顯示，如果父母患有大腸直腸癌，子女患上同類癌症的風險高達50%。研究還顯示，大腸直腸癌常會隔代遺傳，即父母親沒有患病，並不代表子孫不會患病。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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4. 肺腺癌

如果家族中有近親因抽煙罹患肺腺癌，其他成員罹患肺腺癌的風險會比一般人高出 14 倍，基因「YAP1」變異者屬於肺腺癌高風險群，罹癌風險為健康人的5.9倍。

5. 前列腺癌

前列腺癌常呈家族聚集性。研究顯示遺傳是前列腺癌的病因之一。如果有一個直系親屬（兄弟或父親）患有前列腺癌，個人罹患前列腺癌的風險增加一倍；若有兩個或以上直系親屬患病，風險會增至5至11倍。

前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖👇👇👇）

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