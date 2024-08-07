失智症｜食紅肉會增加患症風險！專家建議可用２種食物代替

食用加工紅肉不但會增加罹患癌症、心臟病和糖尿病的風險，就連患上失智症的機率都有可能因此而提高！



於7月31日在費城舉行的阿茲海默症協會國際會議上發表的一項新研究指出，如果每天至少吃四分之一份加工過的紅肉——如熱狗、午餐肉和培根，由於加工肉類中飽和脂肪和防腐劑的影響，可能增加失智的風險。研究結果又發現，人們可以透過每天用一份堅果和豆類（例如黃豆和豌豆）代替一份加工紅肉來降低罹患失智症的風險。

研究人員觀察參加了「護士健康研究」(Nurses' Health Study) 和「健康專業人員追蹤研究」(Health Professionals Follow-Up Study) 的 130,000 多名參與者，並對其進行了長達43年的追蹤調查，每2到5年提供一次飲食數據，以了解紅肉與失智症之間的關聯。

研究人員在護理師健康研究和健康專業人員隨訪研究中觀察了超過13萬名參與者，並對他們進行了長達43年的追蹤調查。

在追蹤期間發現了超過 11,000 例失智症病例，研究人員報告稱，與每月食用約三份紅肉的人相比，每週便食用兩份加工紅肉會使認知能力下降的風險增加 14%。

此外，研究小組對 17,458 人的認知能力進行了評估，發現每天每增加一份加工紅肉，就整體功能以及人們記憶和理解語言的能力而言，會導致更嚴重的認知老化。而另一方面，以堅果和豆類取代加工紅肉可將失智症風險降低 23%。

該研究的主要作者、波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital，BWH）的助理教授 Yuhan Li 博士表示，「關於認知能力下降和肉類消費之間是否存在關係，研究結果褒貶不一，因此我們採取了仔細研究食用不同數量的加工和未加工肉類如何影響認知風險和功能......透過對人們進行長期研究，我們發現食用加工紅肉可能是失智症的一個重要風險因素。」

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加工紅肉為何會增加患失智症風險？

據外媒《Healthline》訪問的精神科醫師Sham Singh表示，香腸和煙肉等食物中含有飽和脂肪和膽固醇含量，過量攝入飽和脂肪會導致膽固醇斑塊在動脈中積聚，導致動脈粥樣硬化並損害流向大腦的血液。當血流量的減少便會妨礙氧氣和養分傳遞到腦細胞，這可能會加速認知能力的衰退，並增加罹患失智症的風險。

Sham Singh 又進一步強調食用紅肉對心血管的影響。他指，食用紅肉與高血壓、冠心病和中風等心血管疾病密切相關，這些病症與全身（包括大腦）的血管損傷和發炎有關，慢性發炎和血管功能障礙均會導致失智症。

另外，若紅肉經過高溫烹調，不論是烤肉抑或煎炸，都會形成有害的化合物，例如異環胺（HCA）及和多環芳烴（PAH）等致癌物。Sham Singh 指，這些化合物已知會誘發身體（包括大腦）的氧化壓力和發炎，「氧化應激會造成細胞損傷，加速老化過程，這與阿爾茨海默氏症等神經退行性疾病有關。」

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以堅果和豆類取代肉類可保持大腦健康！

研究又發現堅果和豆類能為大腦帶來保護作用，接受《Healthline》訪問的營養師Varsha Khatri表示，「堅果和豆類含有重要的營養素和抗氧化劑，有助於大腦健康。」她指，堅果和豆類中的纖維、維生素和礦物質有助於改善心臟和血管健康，更含有多酚等重要的營養和抗氧化劑，可以對抗氧化應激；而健康的脂肪，如omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，有助於維持大腦中健康的細胞膜。

為了獲得多吃堅果和豆類的好處，Vashtri 建議慢慢開始，在餐點中加入更多這些食物，例如：

用豆類代替食譜中的紅肉；



將堅果作為日常零食；



在每週菜單中加入更多植物性膳食。



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