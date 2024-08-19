躁鬱症｜正名雙相情緒障礙 職場上的「煩友」 俾人炒更興奮？

以前若一個人時而情緒高漲信心爆棚，時而又情緒低落無厘心機，可能被視為「躁鬱症」，即一時躁狂一時抑鬱。不過，精神科專科醫生張漢奇指出，「躁鬱症」在醫學上已經是一個舊名，現在正式叫「雙相情緒障礙」，而對它也有了新的理解。



張醫生表示，「雙相」即bipolar，「也可稱為兩極，顧名思義病人情緒有兩種不同的極端，有時會情緒極高漲，有時會情緒極低落。」

關於雙相情緒障礙的發病率，曾有很多不同的研究提及，例如在美國，研究顯示雙相情緒障礙發病率大約由1%至數個%，即每100人之中有幾個，絕不罕見。過往認為這病成因不明，但張醫生表示，「現在我們相信它可能和家族遺傳有關，所以如果家族中有人曾經確診過雙相情緒障礙，其他成員便應該要多點留心。」

當雙相情緒障礙病人情緒高漲的時候，最容易被人察覺，因為他們會很有自信， 充滿活力，甚至不需要睡覺，無緣無故也會很開心很興奮，滿腦大計要告訴別人。

若和他在同一個團隊中工作，他可能會覺得其他人工作太慢，不停批評，又不讓其他人發言，令大家難於協調工作。

「這時盡量不要和他據理力爭，」張醫生提醒，「因為他們太high了，若你和他爭論，只有令他覺得你在挑戰他，更加興奮。我甚至見過相關個案，因難以和同事合作而被解僱，但結果卻不是令他情緒低落，而是更高漲，覺得自己一點也不怕，去其他地方一定會找到更好的工作，『炒魷』反而令他這種高漲的情緒進一步走向極端。」

所以，對於雙相情緒障礙患者，和他理論基本上不會有什麼結果，這是一個病，要見醫生診斷及接受治療才可以將情緒平復。張醫生表示治療主要靠藥物，「現在不少藥物可以平衡病人腦內的分泌，情緒自然就會穩定下來，所用藥物包括有情緒穩定劑及抗抑鬱藥，另外心理治療則包括認知行為治療、人際關係療法等。此外病人也要建立健康及有規律的生活習慣，定時服藥，有助穩定情緒及改善生活質素。

張醫生提醒，用抗抑鬱藥治療雙相情緒障礙必須十分小心，「若是有家族性的雙相情緒障礙，通常在10多20歲就會病發，而第一次發病時的表現往往不是情緒高漲，而是情緒低落，所以比較容易誤診為抑鬱症。這情況下讓病人服食抗抑鬱藥的話，有機會令情緒更高漲，所以這類個案必須很小心地觀察病人服藥後的情況。」