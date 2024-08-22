自律神經失調｜一站起來就眼前發黑？改善起立性調節障礙喝1種水

「起立性調節障礙」常見於自律神經紊亂的青春期，早上想要去上學卻起不來，一站起來就會眼前發黑、頭昏目眩。



日本大阪醫科藥科大學小兒科兒童心理指導醫生吉田誠司表示，高中學生中10個人就有1到2個人疑似患有這種疾病，可以藉由攝取水分和鹽分來提高血液量和血壓，有助於改善症狀。以下是他的分享。

3招改善自律神經失調（按圖👇👇👇）

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青春期自律神經紊亂引發起立性調節障礙

兒童、青少年的「起立性調節障礙」即便症狀嚴重，中午過後就會恢復正常，所以在他人說自己「是不是在偷懶」時會感到受傷。造成這種困擾的原因是，青春期自律神經紊亂所引發的「起立性調節障礙（Orthostatic dysregulation，簡稱OD）」。據悉，高中學生中，10個人就有1到2個人疑似患有這種疾病，是學生不願意上學的最大原因。

抽血查不出異常 攝取水分和鹽分可改善

要想改善此症狀，關鍵在於使自律神經正常發揮作用，攝取充足的水分和鹽分。造成起立性調節障礙的原因，抽血檢驗不會顯示出任何異常，所以很難判斷出是否罹患起立性調節障礙。

6狀況造成暈眩（按圖👇👇👇）

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起立性調節障礙原因：低血壓、大腦血循不順、壓力、遺傳

然而，造成起立性調節障礙的原因有低血壓、大腦血液循環不順暢、社會壓力或遺傳等。早上起不來時，通常在還沒睡醒的狀態站起來，任何人的血壓都會下降，但因為自律神經的作用會使腿部血管收縮，頂多只要15秒血壓就能恢復正常。不過，罹患起立性調節障礙的人，血壓難以回升，所以會一直無法完全清醒，即便站起來，也還是會持續頭暈目眩。

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起立性調節障礙症狀與改善方法？

主要症狀有頭痛、猛然起身時眼前發黑、頭暈、倦怠感、早上起不來等。原因是壓力、疲勞、睡眠過多或不足、氣候變化、溫差等。要想獲得改善，重點在於要保持良好的睡眠、適度的運動以及釋放壓力，使自律神經正常發揮作用。如果周圍的人不了解起立性調節障礙，對患者本人造成傷害，使其累積更多壓力，就有可能出現拒絕上學或窩在家裡的情況。因此，身邊的人必須理解、幫助他們。此外，藉由攝取水分和鹽分來提高血液量和血壓，也有助於改善症狀。

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