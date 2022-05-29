常心悸、肚瀉、沒生病卻全身不舒服？醫生教3招改善自律神經失調

出現心悸、拉肚子、頻尿等狀況，有可能是器官真的生病了，但也有可能是心理壓力造成的自律神經失調！台灣台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙表示，自律神經器官遍佈全身，會出現的毛病從頭到腳都有可能發生，民眾不妨以了解原因、自我記錄、觀察頻率等方法，改善自律神經失調。



李信謙指出，在醫學上並非出現心悸、拉肚子、頻尿等症狀就是自律神經失調，建議民眾還是先就醫檢查，確認是否由病理或生理因素引起身體不適，若遍尋名醫找不到病因，而這些不適症狀又與壓力相關性非常高，就有可能是自律神經失調。

3招改善自律神經失調（按圖👇👇👇）

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第一招：了解原因

李信謙補充，許多民眾認為自己常常拉肚子、心悸，就是自律神經失調，所以諱疾忌醫；卻忽略這些不適有可能是身體真的出狀況、生病導致，因此透過適當就醫找到病因，排除重大疾病影響，是相當重要。

第二招：自我記錄

除此之外，自身的努力也很重要！李信謙說明，由於自律神經失調相關症狀與外在壓力、內在擔心有極大關係，民眾不妨進行自我記錄，了解不適症狀是否總發生在某些特定時間點；當確定發病時間，就比較容易知道造成不舒服的前因後果。

李信謙舉例，像是有些人在上班的前一天晚上開始肚子痛，或是當趕著去哪個地方就會心悸、呼吸快等；透過詳細記錄可幫助許多民眾發現原來某件事情會造成自身壓力，是導致自律神經失調發作的來源，李說，當了解起因後透過調適，常有許多人是不藥而癒。

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第三招：觀察頻率

調整自律神經失調，最後一個是觀察頻率！雖然自律神經失調症狀眾多，但其實有些只是正常對壓力的反應，也許相隔很久時間才出現一次，或是每次症狀出現很短，對生活並未有太大影響，若因此就醫甚至不相信醫師所言，反覆要求藥物，反而容易適得其反，甚至有可能因為多服用藥物造成身體不適。

李信謙最後也建議，若罹患自律神經失調，建議還是先找出原因、適當自我記錄，最後是評估這個症狀，對自身生活品質的影響，才能夠找到適當的解決方法，讓自己的生活慢慢恢復到正常的狀態。

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