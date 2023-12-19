慢性疼痛常與自律神經失調合併發生？神經機能活化訓練改善循環

麻醉醫師的主要工作是在手術中控制患者的疼痛與自律神經系統，所以疼痛與自律神經運轉的機制也是麻醉醫師的基本常識，因此，在手術房之外運用相同的原理，也可以在門診中治療受疼痛與自律神經困擾的患者。



台灣國泰綜合醫院麻醉科主治醫師楊翠蟬表示，在門診的患者之中，慢性疼痛與自律神經失調是常見的症狀，雖然造成患者很多困擾，但是經過適當治療，大部分都是可以痊癒的。

慢性疼痛、急性疼痛兩者有何分別？（點擊下圖看清！）

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大部分民眾不知道在人體中疼痛神經與自律神經是不可分割的系統，所以常常把疼痛當作是自律神經失調或者把自律神經失調當作是疼痛。其實慢性疼痛與自律神經失調常常合併發生，因為慢性疼痛常會造成次發性的自律神經失調，比如抑鬱、失眠、焦慮、暈眩、鼻塞、眼睛乾澀、胸悶、心悸、呼吸不順、胃酸倒流、頻尿、情緒失調等，所以神經痛如果沒有解決，對應的自律神經失調，以藥物治療通常只能控制症狀，而無法痊癒。

慢性疼痛通常是神經血管不順的結果，只要把對應的神經血管紓解開來，配合神經機能活化的訓練改善循環，大部分是可以治癒的，而解開疼痛問題增加活動能力，自律神經失調通常也會隨之改善。至於部分原發性的自律神經失調症狀，則可以透過神經調節予以治療，多數也可以痊癒。

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現代人生活壓力大，若您有慢性疼痛或自律神經失調問題，建議尋求專業醫師接受進一步治療，此外對於藥物治療耐受性不佳者，如糖尿病、洗腎、年長者等患者，也可以經由治療，恢復活動力，免受慢性疼痛之苦，改善生活品質。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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