熱氣｜上火是自律神經失調？多喝菊花茶、洛神花茶4種降火氣飲料

炎炎夏日總讓人想喝點冰涼的飲料降火，但要是喝錯飲料，反而容易導致身體「上火」，變得更加燥熱！那麼平時到底要喝什麼飲料才能有效退火，對抗炎熱的天氣呢？

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



《Hello 醫師》將會帶你了解中醫常提及的「火氣」是什麼意思，火氣大會引起哪些症狀，以及該如何改善並推薦4種有助降火氣的飲料，讓你清涼一夏。

上火會有什麼症狀？4種降火氣飲料（按圖👇👇👇）

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中醫所說的「火氣」是什麼？

中醫認為「火氣」是人體內的能量，須維持平衡方能健康，人體若處於不健康的生活習慣，如重油、重鹹飲食、長期熬夜、作息不規律等，便容易引發口乾舌燥、眼乾目澀等情形，導致火氣旺，或稱「上火」。

對應西醫理論，上火的人屬氧化代謝作用過於旺盛，造成引發亢奮的交感神經過度活躍，或主司放鬆、平靜的副交感神經受到抑制，而導致「自律神經失調」，引起失眠、心悸、姿勢性低血壓、腸胃功能不佳、情緒不穩等症狀，也會使人體免疫力下降，增加罹患慢性病風險。

生活習慣不同，將引發「實火」或「虛火」

上火的火氣又能分為「實火」及「虛火」，其原因取決於不同的生活習慣：

- 實火：時常食用刺激性食物，包括：炸物、烤物、辛辣食物、酒精飲料；或是含冰、含糖飲料，導致體內累積毒素，為將毒素排出，人體便會加速代謝，因而引發上火，此種火便被稱為「實火」。

- 虛火：生活習慣不規律，時常過勞、壓力大、情緒不穩定、失眠等，易使人體長期處於代謝率較高的狀態，導致身體機能雖亢奮，但代謝廢物卻難以被排出體外，引發上火，此種火被稱作「虛火」。

上火會有什麼症狀？

若是長期處於上火狀態，易使人消耗能量，代謝率過高，卻無法及時補充營養，導致體內廢物難以清除，堆積體內，引起各類病痛。以下是常見的「上火」症狀。

- 口臭

- 嘴巴破

- 牙齦流血

- 便秘

- 消化不良

- 青春痘

- 舌苔黃



但仍須注意，出現上述症狀不見得便是「上火」，也可能是罹患某些疾病的徵兆，如牙齦流血可能是牙周病的前兆。若對自身健康有疑慮，建議前往醫院接受醫師的專業檢查為佳。

推薦4種降火氣飲料

上火了該怎麼辦？其實想退火並非透過飲用冰品就能去除體內火氣，而是應保持生活規律、心情平穩再透過飲食協助改善，才能有效排除體內毒素。以下是能夠幫助降火氣的4種飲料，建議民眾可適量飲用並搭配規律運動與作息，以達降火氣功效：

1. 洛神花茶：洛神花茶含有清熱、利尿功效，可以幫助人體代謝、排出毒素，另外在洛神花含花青素以及黃酮類化合物等，具抗氧化功效之化學物質，能幫助人體減緩發炎症狀。

2. 青草茶：青草茶由多種草藥所組成，能消除疲勞、清熱退火，所含黃花蜜菜萃取物，有助抗氧化、抗發炎及抑菌，並達護肝以及調節免疫能力之功效。

3. 綠豆湯：綠豆湯能夠幫助清熱、解毒。所含香豆素、生物鹼、植物固醇，能改善人體免疫系統、預防癌症等功效。透過綠豆湯補充水分，也能加速代謝體內毒素。

4. 菊花茶：菊花含維他命A、維他命B2，能幫助改善用眼過度所致的乾澀感，此外，菊花所含黃酮類化合物，同樣有抗氧化、抗發炎之效，能幫助人體強化抵抗力。也能加入枸杞、蜂蜜，增加風味以及營養素。

除透過保健食品之外，飲食習慣也是避免上火的重要關鍵，建議民眾平時應遠離重鹹、重油的飲食方式，並減少食用辣椒等刺激性食物；多補充維他命B雜、維他命C，以及飲用足夠白開水幫助排除體內廢物，建議每日須達2000CC，才能真正有效達到退火、保健成效。

▼痰的顏色反映什麼？（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：上火是自律神經失調！喝對4種降火氣飲料，不是冰的就能退火】

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