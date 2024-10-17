搭長途機易招健康隱憂？6高危險族群久坐不動恐致深度靜脈血栓

長途飛行可能帶來健康隱憂！



台灣西園醫院心血管外科主治醫師暨感染管制中心主任蔡子禾提醒，飛機上空間狹窄，大部分座位無法伸直雙腿，容易因久坐及血液循環不足而引發腳麻痺，嚴重時甚至可能導致深層靜脈血栓，也就是經濟艙症候群，航程只要超過「這個時間」就要注意。

搭飛機影響健康？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

搭飛機影響健康？經濟艙症候群成因

經濟艙症候群是指乘坐長途飛機等交通工具時，因長時間維持坐姿導致下肢靜脈血液循環不良，進而形成血栓引發的一系列症狀。台灣蔡子禾醫師解釋，當飛行時間超過5小時，就有發生深度靜脈血栓的可能。

腿部靜脈血流回流至心臟時，需要周邊肌肉的擠壓推動，但久坐不動會使肌肉收縮減少，血流回流速度降低，可能導致血液淤積形成血栓。患者會感到下肢腫脹、疼痛、發紅、發熱等症狀。一旦再度活動，血管內的血栓可能剝落並隨著血流移動，若抵達心臟可能引發心肌梗塞，抵達腦部則可能導致中風。

台灣蔡子禾醫師特別提到，當深層靜脈血栓卡在肺部血管時，稱為「肺栓塞」，是嚴重的急症。患者會出現胸悶、胸痛、咳血、呼吸困難等症狀，需立即就醫，因為這是一種死亡率極高的急重症。

了解靜脈曲張的病情及成因（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：【靜脈曲張】藥膏壓力襪外5個貼士助改善 高危因素不止企得多

高危險群應提高警覺

在機艙內連續久坐不動2小時，會使小腿血液黏性增加17％。靜止時間愈長，引發深層靜脈血栓的風險就愈高。蔡子禾醫師提醒以下高危險族群要注意：

1. 40歲以上

2. 有靜脈曲張或血栓病史

3. 剛接受大手術

4. 肥胖（BMI＞30）

5. 有癌症病史

6. 孕婦



若符合上述條件，建議在搭機前諮詢醫師，評估是否需服用抗凝血劑、魚油或維他命D，以預防長途旅行後產生深層靜脈血栓。

哪些方法能治療和預防靜脈曲張？（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：靜脈曲張影響健康？不治療會怎樣？嚴重恐致血栓4招治療這樣預防

搭飛機前預防措施不可少

除了藥物治療，蔡子禾醫師建議搭機前可穿著彈性襪，減少下肢血液淤積，增加血液循環。飛行途中應多離開座位走動，雙腳常變換姿勢、避免翹腳，不要穿著緊繃的褲子及鞋襪，可適度鬆綁鞋帶以減輕足部壓力，這些措施都有助於降低血栓風險。日常生活中，多喝水、均衡飲食不過飽、限制酒精及咖啡攝取，可促進身體血液循環，也是避免靜脈血栓的有效方法。

延伸閲讀：

做這件事讓靜脈血栓風險增加一倍！1保養操＋2穴道助血液循環

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」