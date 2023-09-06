靜脈曲張影響健康？不治療會怎樣？嚴重恐致血栓4招治療這樣預防

許多民眾對於靜脈曲張的印象，就是站太久會出現的疾病，腿會冒出一條條像蚯蚓的青筋，不美觀，可是也不會造成什麼影響，所以不用太在意，抬腿就會預防或改善。醫師提醒，靜脈曲張不只影響腿部外觀，還會導致靜脈血液無法順利回流，嚴重可能會有血栓等致命併發症，不可小覷。



什麼是靜脈曲張？哪些人容易得？

「靜脈曲張」顧名思義是指靜脈不正常的擴張。當血液流向腳部、再流回心臟時，需要抵抗地心引力才有辦法順利回流，所以靜脈內部會有瓣膜作為閘門，讓血液可以慢慢流回心臟，不會再往下。但當靜脈變形，閘門關不緊，血液就會滯留在腳部靜脈，形成水腫，就變成「靜脈曲張」。

了解靜脈曲張的病情及成因（按圖👇👇👇）

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台灣衛生福利部南投醫院心臟血管外科主治醫師莊鑫雧表示，靜脈曲張是靜脈系統最常見的疾病之一。長久站立工作的人、懷孕女性、體重過重的人容易罹患此疾病。約有20%的男性及30%的女性患有靜脈曲張。主要發生在大隱靜脈，小隱靜脈亦可能發生。大隱靜脈分佈於內踝、小腿內側直到鼠蹊部。小隱靜脈分佈於小腿外側進入膝膕靜脈。

靜脈曲張會不會影響健康？不治療會怎樣？

莊鑫雧指出，靜脈曲張包括原發性或次發性淺靜脈及隱靜脈系壁擴張，或瓣膜關閉不全所致的靜脈蜿蜒而曲張的狀態。下肢靜脈曲張的確切成因目前仍不明。基本原因，可能為先天上病患的瓣膜及靜脈管壁較為脆弱。

靜脈曲張會不會影響健康？不治療會怎樣？許多患者往往輕忽此疾病的嚴重性，而不積極接受治療；有些靜脈曲張患者，甚至是因為產生深層靜脈栓塞才來就醫。 其實，深層靜脈栓塞是相當嚴重的併發症，不適當治療，不僅可能造成永久性的腿部腫脹、疼痛、潰瘍，更嚴重時還會產生肺栓塞，甚至危及性命。

哪些方法能治療和預防靜脈曲張？（按圖看清👇👇👇）

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治療部分，莊鑫雧表示靜脈曲張的治療方法有壓迫治療、雷射治療、硬化劑治療及手術治療。

1. 壓迫治療：即是穿著彈性襪，減少病變靜脈的擴張。

2. 雷射治療：用血管內雷射光束燒灼，阻斷曲張的靜脈血流，或以血管外雷射去除細微的蜘蛛靜脈曲張。

3. 硬化劑治療：是將硬化劑注射到曲張的靜脈，破壞血管內膜，使其封閉後癒合消失。

4. 手術治療：包含高位結紮術、隱靜脈摘除術、局部靜脈抓除術及筋膜下穿通枝結紮術。

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莊鑫雧提醒，所有的治療都只是治標或部分治本的，仍須適當的術後照顧來預防復發。雖然下肢靜脈曲張手術技術日新月異，術後復原機率也高，但是日常保養才是真正能達預防及療效維持的不二法門。

每天養成睡覺休息時，固定將雙腳置於枕頭上促進靜脈回流，早上醒來下床前將彈性襪穿上，避免穿高跟鞋及翹二郎腿，需久站或久坐時，請找時間休息或做雙腳踏步運動，這樣規律的生活型態養成後，就能預防下肢靜脈曲張，避免更進一步的傷害。

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