靜脈曲張｜4併發症可致腿部潰瘍肺栓塞　穿彈性襪減病變靜脈擴張

雙腳站到沒知覺了？小心靜脈曲張找上門，長期站立不動容易讓血液堆積，造成腿部壓力過大，而靜脈中有著瓣膜，扮演了推進血液回流的角色，當血液蓄積影響瓣膜功能，靜脈壓力便逐漸升高，發生所謂的靜脈曲張。



在台灣因靜脈曲張至醫院尋求診治的民眾不到1%，可見許多患者往往輕忽此疾病的嚴重性。

靜脈曲張會有哪些併發症？要如何治療？（按圖 👇👇👇）

+ 10

- 永久性的腿部腫脹、疼痛，需要一輩子穿著彈性襪

- 周邊動脈疾病，如腳中風

- 腿部潰瘍，出現久癒不合的傷口

- 肺栓塞



有些靜脈曲張的患者，甚至是因為產生深層靜脈栓塞才來就醫。其實，深層靜脈栓塞已經是相當嚴重的併發症，不適當治療，不僅可能造成永久性的腿部腫脹、疼痛、潰瘍；更嚴重時還會產生肺栓塞，甚至危及性命。如果有任何靜脈曲張的症狀，都應該要及早就醫。

靜脈曲張要如何治療？

靜脈曲張的治療方法有：

- 壓迫治療：即是穿著彈性襪，減少病變靜脈的擴張。

- 雷射治療：用血管內雷射光束燒灼，阻斷曲張的靜脈血流，或以血管外雷射去除細微的蜘蛛靜脈曲張。

- 硬化劑治療：是將硬化劑注射到曲張的靜脈，破壞血管內膜，使其封閉後癒合消失。

- 手術治療：包含高位結紮術、隱靜脈摘除術、局部靜脈抓除術及筋膜下穿通枝結紮術。

但要注意所有的治療都只是治標或部分治本的，仍須適當的術後照顧來預防復發。雖然下肢靜脈曲張手術技術日新月異，術後復原機率也高，但是日常保養才是真正能達預防及療效維持的不二法門。

可以每天養成睡覺休息時，固定將雙腳置於枕頭上促進靜脈回流，早上醒來下床前將彈性襪穿上，避免穿高跟鞋及翹二郎腿，需久站或久坐時，請找時間休息或做雙腳踏步運動，這樣規律的生活型態養成後，即能預防下肢靜脈曲張，避免更進一步的傷害。

相關文章：【靜脈曲張】藥膏壓力襪外5個貼士助改善 高危因素不止企得多👇👇👇

+ 11

延伸閱讀：

4大類營養素改善下肢循環！不怕久站靜脈曲張找上門

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」