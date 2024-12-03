長壽秘訣｜美國113歲人瑞夢中離世 長壽只因一直維持４秘訣

美國第二高齡超級人瑞Herlda Senhouse早前於麻省的寓所在睡夢中離世，享年113歲。Senhouse的一生見證了美國歷史上許多最重要的時期，包括兩次世界大戰、大蕭條、民權運動和兩次全球性的流行病疫情。她從自己的人生中歸納出導致長壽的４大秘訣，其中就包括：不生小孩、健康飲食、融入社群以及放下執着。



召集📣養生達人😎答幾條問題✅賺888「01積分」，送您總值高達$10,000獎品🎉分享您的養生秘訣，有機會贏走美國品牌2合1空氣清新機🎁👉按此👈

美國第二年長的居民Helda Senhouse 於上週六（16日）在睡夢中去世，享年 113 歲。

綜合外媒報道，Senhouse在 1911 年 2 月 28 日於西維吉尼亞州的皮埃蒙特出世，但不久後就被送到麻薩諸塞州的沃本與她的阿姨一起生活。在她16 歲高中畢業後，原本打算在 1931 年攻讀護理專業，但在她申請的學校對黑人學生有入學人數有所限制，她只好被迫放棄。

然而她並未因此停止追求夢想，在她的職業生涯中，森豪斯曾為多個家庭擔任管家，並創辦了波士頓派俱樂部。該俱樂部致力於籌集資金，改善波士頓地區黑人學生的教育機會，展現了她對社會正義的堅定承諾。

由於Senhouse的壽命遠超過普通人，她在 105 歲時受邀加入了新英格蘭百歲老人研究，以幫助科學家探索延緩老化和避免老化相關疾病的秘訣。另外，她更承諾在自己死後，將自己的大腦遺贈給研究團隊，繼續為科學發展做出貢獻。

維持長壽的４大秘訣

除了基因因素影響之外，Senhouse還將她的長壽歸因於一些生活方式上：

1. 不生小孩



Senhouse的長壽秘訣之一是不生孩子，她認為不生孩子讓她避免累積壓力。不少研究都曾指出，壓力可能加速老化。

2. 健康飲食



早在2022年接受訪問時，Senhouse就曾表示「我不抽煙，也不喝酒。我不喝汽水，也很少吃快餐。」2023年的一項研究顯示，遵循健康飲食指南（包括食用大量全穀物、水果、蔬菜、堅果和豆類）的群體死於心血管疾病、癌症和呼吸道疾病的風險較低。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

+ 8

3. 融入社群



Senhouse擁有一個由朋友、家人和教會成員組成的龐大社交網絡。她又會和認識已經超過60年的摯友Margaret Robinson每天通電話，並定期一起美髮和美甲。哈佛大學的一份研究就曾指出，健康的人際關係可以降低任何年齡層的人的死亡風險。

4. 放下執着



Senhouse曾說過，「盡力解決生活中的問題，但如果不能，那就放手吧。」這就是她如此長壽的原因。

根據老年學研究小組的數據，目前美國最長壽的人瑞是114歲的Naomi Whitehead，她住在賓州的格林維爾。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

+ 15

相關文章：長壽秘訣｜飢餓感有助延長壽命、減緩老化？8大營養素助抗氧化

銀髮養生｜戒煙不嫌遲 飲食不只多菜少肉 11個長壽秘訣還有這些