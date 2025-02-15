咳嗽｜久咳未必與感冒有關！網民咳了3周　方知起因來自胃酸倒流

最近天氣轉涼，走在路上咳嗽、流鼻水的人明顯增多，許多網友在社群上分享：「有沒有人跟我一樣，感冒好了卻還一直咳嗽？要不要組個咳嗽好不了互助會？」「最近大家是不是都瘋狂感冒，而且一直咳個不停！」



台灣奇美醫院胸腔內科主任蔣士仁早前指出，最近咳嗽患者確實明顯增加，這和流感、新冠病毒、黴漿菌的流行有關。現在正值這些病毒的高峰期，感染後會削弱呼吸道防護力，讓肺部的咳嗽神經特別敏感，使得感冒更難痊癒，有時甚至會引發慢性支氣管炎或過敏性氣道等症狀。尤其在寒冷天氣，乾燥的空氣進入呼吸道，更容易刺激咳嗽神經，讓許多人咳個不停。

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感冒後反覆咳嗽怎麼辦？生冷甜食恐成隱形殺手

有時候感冒好了，症狀全消，卻還是喉嚨卡卡，一咳就停不下來。奇美醫院中醫部主診醫生莊照宇表示，這種情況多半是因為剛痊癒時呼吸道黏膜還很脆弱，吃生冷、甜食、油炸等食物會加重不適，甚至引發咳嗽；像西瓜、梨子等水分多的生冷食材，容易讓喉嚨癢癢的，甜食和炸物則會聚濕生痰，讓咽喉更緊繃，加劇咳嗽，莊醫生提醒，市面上的偏方如冰糖燉水梨等並不適合所有人，若咳嗽不斷，最好詢問醫生找對方法。

胸腔內科主任蔣士仁指出，反覆咳嗽常因肺部發炎未癒，呼吸道敏感，輕微刺激就可能引發連續咳嗽，過敏體質或慢性氣管炎患者更容易反覆發作，他建議避免吃刺激性食物，多喝溫水，一般情況下一、兩週內可緩解，若症狀沒有改善，建議進一步檢查。

別讓咳嗽拖垮生活！醫生揭開「感冒」外的隱藏原因

咳嗽的原因不僅是感冒，還有潛在的其他原因，一位脆友分享了他自己的治療經歷，半年前，他開始不斷咳嗽，原以為是普通感冒，吃了幾天成藥卻不見好轉，之後看了醫生被診斷為支氣管炎，沒想到吃了藥後症狀卻加重，甚至咳到出血，轉而求診其他耳鼻喉科，仍得到相同診斷。就這樣咳了一個月，直到某天他咳到停不下來，最後求助家醫科，醫生仔細詢問後認為是胃食道逆流，開了胃藥，結果第二天症狀就消失了，最後事主提醒大家，若咳嗽長期未癒，也可能是其他原因造成。

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網友表示：

・「應該醫生有參考之前你看診的過程，不然也很難在第一時間就知道是胃酸倒流」

・「我也是胃酸倒胃食道逆流導致很長一段時間咳嗽+1」

・「長知識了～～ 我已經咳很久了」

・「最近有幾個喉嚨痛的病人也是胃酸倒流，多數以為自己感冒」

・「上次有一次我也是咳一個多禮拜不會好，還好遇到一個有經驗的叫我去看胃酸倒流，真的兩天就好」



中醫典籍《素問．咳論》中提到「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。」說明咳嗽不僅限於肺部問題，還可能涉及其他器官。

奇美醫院中醫部主治醫生莊照宇指出，小於三周的咳嗽屬於急性咳嗽，多半是上呼吸道感染，俗稱感冒，可能伴隨發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀；若超過八周就是慢性咳嗽，除了考慮感染未癒之外，醫生莊照宇建議檢查其他可能性，如過敏性鼻涕倒流、氣喘、慢性阻塞性肺病、胃食道逆流，甚至肺炎、癌症或藥物副作用等有關；長期置之不理，不只感覺神經加劇敏感，有些慢性咳嗽可能隱藏下呼吸道感染、呼吸道過敏、心肺功能不足，甚至肺氣腫、結核病、腫瘤等因素，不可不慎。

胸腔內科主任蔣士仁則指出，慢性咳嗽不只令人煩惱，還影響生活品質及人際關係，包括噁心嘔吐、疲憊、睡眠受干擾，到社交場合感到尷尬，甚至出現說話困難或尿失禁等問題，他提醒單純抑制咳嗽，通常是治標不治本，建議超過三週未見改善，應及早就醫找出根本原因。

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