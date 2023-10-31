預防流感｜嚴重起來足可致命！接種疫苗外　一香料亦有助止咳袪痰

時序進入秋冬，流感疫情也開始持續升溫，台灣統計至9月底，流感門急診就醫人次已經突破單週11萬人次。



專家更預警：這一波恐將迎來流感大爆發！因為經過三年高強度防疫，讓我們的免疫系統缺乏「演習」機會，抗病能力大大衰退；呼籲老人、小孩、經常與人群接觸的服務業…等高危險族群及早接種流感疫苗，也建議所有人都應該預先強化免疫系統、提升抗病力。

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預防流感就從腸道保健作起

個人免疫系統除了受先天基因影響，日常的生活習慣也是重要決定因素。想要提升免疫力，除了保持規律的健康作息之外，近年來，也有多項研究已經證實腸道健康與免疫力提升的關聯性，尤其是與呼吸道疾病息息相關！所以，適時補充益生菌，維持腸道健康，正是常保健康的重要關鍵。

更值得注意的是，台灣新竹馬偕醫院根據臨床試驗結果所發表的「益生菌對流感疫苗效果的統合分析」，其中的結論也證實了以益生菌輔助使用，可提升流感疫苗的保護效果。

所以想要拉長健康防線，降低流感等呼吸道疾病的發生，建議可以適時補充能幫助調節免疫的「超級益生菌」，此外，專家也推薦另一項已流傳千年的神奇藥草「百里香」提升抗病力。

止咳祛痰的神奇藥草-百里香

西式料理常用的百里香，其實做為藥草使用的歷史更為悠久，甚至可以追溯至古希臘時期，「西方醫學之父」希波克拉底也曾經留下「百里香能治療呼吸道疾病」的記錄。

現代研究證實，百里香所富含的「百里酚」成分，有抑制細菌和病毒生長、與抗發炎的作用。精粹後的高濃度「藥用百里香」可用於製作止咳袪痰藥，歐洲藥品管理局也肯定百里酚具有降低喉嚨發炎，改善咳嗽、支氣管炎、感冒等呼吸道疾病的效果。

不可低估 流感也有致命威脅！

相較於新冠肺炎，很多人很容易忽略流感威脅。事實上，流感併發重症個案的死亡率約二成，除了老年人、幼兒等高危險群，年輕人也不乏併發重症 （如心肌炎）而致死的遺憾。糟糕的是，若同時感染多種病毒，例如流感+新冠肺炎，更將造成診斷和治療的困難。所以，提前做好日常保養、建立免疫戰力，才能一起安然度過流感大年。

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