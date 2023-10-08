咳嗽｜超過一個月還在咳不停？恐患支氣管擴張症與感冒有一大差別

年輕輕輕卻咳個不停，還以為只是單純感冒、過敏，醫師提醒也有可能是「支氣管擴張症」，讓肺部長期反覆感染，胸腔內科醫師坦言：「這疾病確實在臨床上比較常會被忽略，因為它特徵就是『咳嗽多痰』，民眾若久咳多痰超過一個月未改善就要警覺。」



「慢性咳嗽」持續未改善！黃痰要警覺

肺臟是人體呼吸系統中最關鍵的器官，支氣管擴張症最可怕之處，在於隨著疾病的進展，肺部會因為反覆感染持續破壞肺臟細胞，導致能使用的肺臟氧氣需求逐漸減少，必須時需要使用到居家氧氣、甚至肺臟移植。

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支氣管擴張症是臨床常見疾病，其症狀大多是非特異性呼吸道症狀，典型症狀：咳嗽、疲累、咳痰、有黃綠色的黃痰、呼吸困難。該怎麼與一般的流行感冒做區分？台灣林口長庚醫院胸腔內科科助理教授級主治醫師胡漢忠分析：「雖然臨床表現跟平常感冒或是病毒感染不容易區分，但最明顯是『咳嗽』症狀不會隨著退燒、疾病改善之後就消失，一直持續在『慢性咳嗽』。」

從臨床經驗觀察到，支氣管擴張症個案中不乏年輕族群，「這類病人在從年輕時，就常有反覆感染的狀況，當肺臟被破壞之後導致細菌更容易在呼吸道裡面留存，更容易再次反覆感染並加劇肺臟的破壞，所以常看到一大部分患者是中年的女性，可能發生在各年齡層族群包含兒童。」胡漢忠解釋道。

支氣管擴張症常見病因（按圖看清👇👇👇）

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造成支氣管擴張症有五大常見原因，但其實仍有一半患者的病因並不了解。

1. 呼吸道感染：以細菌感染最常見，其他肺結核、百日咳等也都有可能造成支氣管擴張症。

2. 先天呼吸道結構異常：先天性問題通常在幼兒時就表現出來，但有些情形有可能在成人時才被發現。

3. 異物嗆入或吸入性傷害：在幼兒將異物吸入到下呼吸道，但也有報告當移除異物後症狀能完全緩解。

4. 免疫缺失：免疫缺失下容易反覆性嚴重感染，使呼吸道反覆發炎、破壞、再生。

5. 結締組織疾病：各種結締組織疾病的患者身上都有被發現，其中與類風濕性關節炎的相關性最高。

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治療著重避免痰液滯留

若當疑似症狀已經持續有好幾年、甚至病情嚴重加劇下，其實必要得進行電腦斷層進行鑑別診斷，若被確診為「支氣管擴張症」時，胡漢忠提醒：「對自身肺部保護就要特別留意，避免反覆的感染， 同時要做一個適度保健與運動。」

支氣管擴張症雖然是一個不可逆的變形、擴張，不可能恢復到正常，在治療方面會著重在化痰藥物使痰液易咳出，避免痰液滯留在呼吸道內，容易產生發炎傷害呼吸道，最重要的是讓痰液清除掉，喝足夠的水分以利痰稀化排出。

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治療同時也會需要搭得物理性治療，減少呼吸道慢性發炎、急性發作，讓疾病保持在最輕微狀況，讓傷害減到最低，避免走向肺臟功能喪失得進行肺臟移植的地步。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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