痰顏色｜從痰液顏色看肺部健康！感冒時常見黃、綠色是細菌感染？

感冒咳嗽本來就非常難受，這時有痰不斷從喉嚨湧上來時，就更讓人崩潰。醫師指出，其實感冒會生痰，是為了把發炎細胞、病菌等異物從體內排除，而且從不同痰的顏色，也能看出肺部的健康狀況。



若痰中常帶有血絲、血塊就要注意，這很可能是肺結核、肺癌引起的，需儘快就醫。

從痰的顏色看疾病警號（按圖👇👇👇）

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為何會有痰產生？

台灣耳鼻喉科專科醫師劉博仁表示，人體的呼吸道黏膜具有黏液和纖毛，黏液會將進呼吸道內的異物黏住包覆，透過纖毛運動，將黏液和異物往上或往下推，喉嚨便會有癢癢的、想咳嗽的感覺。因此，痰的產生其實是身體反應造成，主要功能就是排除與清潔呼吸道。

健康的患者也會有痰液產生，只是量很少，在不知不覺中就會被吞進去，而生病的患者因黏液分泌增加，混雜發炎細胞、病菌及剝落的上皮細胞刺激到呼吸道，形成咳嗽把痰吐出去。

肺癌患者常見3大症狀（按圖👇👇👇）

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從痰的顏色看疾病警訊

台灣胸腔暨重症科醫師何建輝指出，觀察痰液的顏色可以知道呼吸道系統的狀況，也是肺部健康的指標之一，以下幾種是常見的痰液顏色：

1. 灰黑色狀痰：因長期接觸碳粉、沫煤、石灰等，會導致肺塵埃沉積、或是有長期吸煙的患者，因焦油沉積肺部所致。

2. 灰白色狀痰：因感染克雷白氏菌所造成的。

3. 白色泡沫狀痰：因慢性支氣管炎產生，若還帶有些淡黃色，可能是腫塊的分泌物。

4. 血絲、血塊痰：常見於肺結核、肺癌患者身上，但需要先經過其他黏膜的出血排查，通常問題較大，一旦出現就需要注意。

5. 黃色黏稠狀痰：遭細菌性感染造成，常見於感冒患者身上。

6. 綠色黏稠狀痰：因感染綠膿桿菌所造成，常見於吸煙患者身上。

7. 鐵鏽色狀痰：因感染肺炎鏈球菌所造成。

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「蜂蜜檸檬水」是護喉嚨好幫手

劉博仁建議民眾，民間也有不少食物能夠保護喉嚨，紓緩呼吸道。例如有過敏性咳嗽的患者，就很適合喝「蜂蜜檸檬水」，因為蜂蜜中有類黃酮具有抗氧化功效，而檸檬中的維他命C則有助修復咽喉發炎。但因胃食道逆流引起咳嗽或是鼻涕倒流問題的患者則不適合喝，因為檸檬的酸與蜂蜜的糖，容易使病情加重。他也提醒民眾，蜂蜜檸檬水只是有輔助治療作用，想要完全治好咳嗽問題依然要靠專業醫師。

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