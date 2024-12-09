健康飲食｜泡菜不只能改善腸道健康 研究發現：持續食有助減肥！

韓式泡菜（韓語：김치）是韓國傳統的醃漬食品，因其富含纖維素、對腸健康有益，曾被評為世界五大最健康食品之一。近日，就有研究指出，除了上述提及的健康功效之外，食用泡菜更有減肥。



這項發表在《功能性食品雜誌》（ Journal of Functional Foods）上的研究表明，經常食用泡菜也可能有助於減少體內多餘的脂肪。這項研究以先前的研究為基礎，包括韓國基因組與流行病學研究 (Korea Genome and Epidemiology Study) 所做的一項長達 13 年的分析，該分析將食用泡菜與降低中年男性的 BMI 和肥胖發生率聯繫起來。

本次研究共有90名肥胖（BMI為23 至 30之間）成年人參與，他們被隨機分成３組：

食用天然發酵的泡菜；



食用發酵劑發酵的泡菜；



服用安慰劑。



研究實證：食泡菜有助減肥！

在為期12週的實驗中，參與者被要求每天食用 3 克指定的膠囊，同時要避免食用其他來源的泡菜。並在實驗前後測量身體脂肪、腸道微生物組的構成和血液標記物，以評估食用效果。

結果發現，食用泡菜比起安慰劑更能減少體脂肪。研究人員檢查了參與者的身體脂肪組成變化，發現每天食用泡菜的參與者的體脂量平均減少了0.6 至 0.89 公斤，相當於體脂減少了約 2.6%。同時，安慰劑組的脂肪反而增加了。

據外媒《Study Finds》的報道，泡菜亦被指可以增加有益腸道細菌的數量，例如與減重有關的阿克曼菌（ Akkermansia muciniphila），並減少對身體較無益的細菌。另外，食用泡菜還有其他好處，例如改善膽固醇和血糖水平等。整體而言，每日泡菜膠囊有助於參與者減掉脂肪並改善腸道健康。研究強調，每天攝取泡菜膠囊不僅有助於減肥，還可以增強腸道福祉。

未參與這項研究、世界泡菜研究所所長 Hae-Choon Chang 博士表示，「一項臨床前研究和一項臨床試驗的結果有系統地驗證了泡菜的抗肥胖功效，並為此提出了科學證據，這將有助於使泡菜的優異特性推廣到世界各地，從而為泡菜作為一種在全球範圍內廣受認可的健康食品的發展奠定基礎。」

食用泡菜５大健康益處

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1. 提供益生菌



泡菜是經過發酵製作的，其中含有豐富的益生菌，如乳酸菌。 這些益生菌有助於維持腸道健康，並促進消化系統的正常功能。 它們可以幫助平衡腸道菌群，增加有益菌的數量，抑制有害菌的生長，並提高免疫系統的功能。

2. 營養豐富



泡菜通常是由蔬菜製成的，例如大白菜、蘿蔔和辣椒等。 這些蔬菜富含維生素（如維生素C和維生素K）、礦物質（如鉀、鈣和鐵）以及纖維等營養素。 透過發酵過程，泡菜中的這些營養素更易於消化和吸收。

3. 抗氧化作用



泡菜中的蔬菜含有許多天然的抗氧化劑，如維生素C和β-胡蘿蔔素。 這些抗氧化劑可以幫助對抗自由基的損害，減少氧化應激，有助於維持細胞健康和降低慢性疾病的風險。

4. 促進消化



泡菜中的益生菌和酵素有助於促進消化過程，增強食物的消化和吸收。 這對於那些容易出現消化問題的人來說可能特別有益，如腹脹、便秘或消化不良等。

5. 食慾刺激



泡菜具有獨特的酸味和風味，可以為餐桌上的菜餚增添風味。 對於那些食慾不振的人來說，泡菜的味道可能能夠刺激食慾，增加對其他食物的興趣。

雖然泡菜有許多健康益處，但食用時仍應注意份量，特別是對於高血壓患者或需要限制鈉攝取的人來說，泡菜的鹽含量可能需要注意。

發酵食物有哪些？

發酵食物含有益生元，益生元滋長益生菌，益生菌是有益消化系統健康的好菌。發酵食物的種類其實不止於泡菜，還有以下4大類︰

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