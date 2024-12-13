認知障礙症｜專家：購物時或出現失智早期徵兆 呼籲家人多加留意

失智症是因腦細胞出現病變而急劇退化及死亡，導致腦功能衰退。患症的風險會隨年齡的增加而提高。由於目前仍未有效治療的方法，因此最好的應對方法就是「及早預防、及早發現」。近日，就有專家指出，失智症患者在購物時可能會表現出常見早期徵兆，提醒家人要多加留意。



據外媒報道，英國KYN 護理之家（KYN care home）的認知障礙症主任 Emma Hewat指出，在購物時不能處理找贖是一個值得關注的徵兆。

Emma Hewat在接受訪問時表示，「認知障礙症的明顯症狀包括記憶力衰退、難以集中精神、購物時對找零感到困惑、跟不上對話或找不到正確的詞彙。而其他常見症狀包括難以執行熟悉的日常活動、對時間和地點感到困惑，以及經常出現情緒變化等。」

Hewat又分享了一些不太明顯的症狀。她指，「這些症狀會逐漸出現，並且隨著時間慢慢惡化。其中，較不尋常的症狀包括睡眠不安、經常做夢，以及出現辨識和理解金錢的問題......其他較少為人知的症狀則包括行為改變，例如失去信心、變得孤僻，以及對朋友、工作或嗜好失去興趣。」

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Hewat提醒，如果擔心自己的記憶力已受影響，應該盡早向家庭醫生尋求協助，「為了向認知障礙症患者提供最好的幫助，社交支援是最為關鍵，這可以是來自家人、照護者，甚至是加入新的活動團體。」

她強調，「研究顯示，社交、智力和創意活動有助於改善認知障礙症的士氣、情緒和健康。有意義的活動對於幫助人們發展社交關係並與世界保持聯繫至關重要。」

如何減少罹患失智症的風險？

Hewat 補充，「有許多因素可能會增加罹患認知障礙症的風險，雖然我們無法改變這些因素，例如家族史和遺傳，但我們可以積極改變生活方式，以保持腦部健康。因此，在中年時期，了解如何保持腦部健康變得愈來愈重要。」

她列出了降低罹患認知障礙症風險的方法：

1. 經常保持活躍，參與能讓您的心臟 這也有助於保持健康的體重



2. 吃均衡、健康的地中海式飲食



地中海飲食7原則（按圖了解👇👇👇）

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3. 不要過度吸煙，戒煙永遠不嫌晚



4. 建議適量飲酒，每週不超過 21 酒精單位



上述單位份量只是約數，並視乎所選品牌及酒精濃度而有所不同。（圖片來源：衛生署）

5. 盡量找機會與他人共處，以減少社會孤立感



6. 不論年紀大小，都要保持腦部活躍，與人相處並尋找機會學習新技能，以刺激我們的大腦，這點很重要



7. 良好的睡眠和充足的休息對保持腦部健康非常重要



8. 管理壓力和照顧您的心理健康也很重要



如果你認為自己或身邊的人出現罹患認知障礙症的跡象，應該及早求醫。

▼同場加映，腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

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