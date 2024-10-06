脾氣暴躁、不睡覺？留心失智者8大行為變化！7招照護貼士輕鬆掌握

根據世界衛生組織（WHO）標準，台灣自2018年起已正式邁入「高齡社會」，也就是65歲以上的老年人口，佔總人口的14%。

文： Adam Wu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



人口老化的趨勢，到了2026年，將更為明顯，根據台灣國發會推估，2026年台灣內老人人口將佔總人口比率達20.8%，接近聯合國定義的超高齡（super-aged）社會/國家老人人口佔21%；至2036年更將達28%，進入極高齡（ultra-aged）社會/國家。

人口老化的現象，使得與老人相關的疾病也增加，失智症（Dementia）就是其中之一；患者在心情和行為上有劇烈轉變，會感到很難受，而負責照顧的人，不管是醫院的護理人員或患者的親友，也會特別地辛苦，必須細心、耐心地照料患者的生活起居。

失智者8大行為變化（按圖👇👇👇）

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照顧失智者並不容易，但只要對失智症有相當的了解，再以適當的方式來幫助患者，照顧者和患者之間，就會有更好的關係。

失智者8大行為變化

1. 拒絕幫助

有些失智者不願接受別人的幫助，或是只讓特定的人幫助他們，這可能是因為他們不信任別人，或是認知出現混淆的狀況。這時候你可以釋出善意，告訴失智者，他們信任的人很快就會回來；在這之前，你可以幫忙解決問題。又或者失智者比較不受控制，想自己做些事時，你可以試著給他們其他指令，自己則同時做別件事，一起完成一些工作。

2. 愛藏東西

失智者會把一些東西藏起來，當作收藏，這其實無傷大雅，不用特別去糾正，除非他們的行為過頭了，或是有傷害性。平時你可以把一些不常用的衣櫃或櫃子鎖起來，以防失智者有新地方可以藏東西。

3. 重複發問或做某件事

失智者有時會一再詢問，或重複做某件事，如果這些事沒有危險性，又能失智者覺得比較舒服的話，就讓他們去做吧！若有不當行為出現時，再試著讓失智者做沒有傷害性及有意義的事。

4. 晚上不睡覺

失智者會睡不著覺，或是常在白天睡覺，晚上反而都醒著。你可以用天然或人造光來提醒患者，什麼時候是白天、什麼時候是晚上，讓他們在該睡覺的時候睡覺。擋住外頭的光線和吵雜聲，對失智者的睡眠也有幫助。另外，也可以在白天讓他們做些簡單的運動，以幫助夜晚入睡。

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5. 脾氣暴躁

失智者可能會因為控制衝動的能力降低，會開始罵一些不好聽的話，這時候可以試著轉移他們的注意力，像是轉移話題，或是讓他們看喜歡的電視節目，讓他們分心而停止罵髒話。

6. 到處遊晃

有不少失智者會四處走來走去，可能只是他們覺得無聊、想消除焦慮感，或是渴了、餓了，甚至是因為他們腦內意識出現錯亂，而到處徘徊。

請密切留意患者的一舉一動，不要讓他們獨處，你可以給他們繫上失智老人愛的手鍊、愛心布標或是追蹤裝置。另外，你也可推算一下失智者會四處徘徊的時間點，然後在那段時間替他們安排活動。

7. 大小便失禁

這種情況可能是因為失智者的膀胱和腸道的控制力下降，或是他們不記得要用廁所、不記得廁所在哪裡、怎麼使用馬桶等。解決的方式包括：讓失智者住在離廁所較近的房間，讓他們定時去上廁所，穿著容易穿脫的衣物或是包尿片。

8. 行為粗暴

有時失智者會有口頭和肢體上的粗暴行為，像是尖叫、捏人、扯頭髮、咬人等，這可能是他們表達想要什麼、想做什麼的方式。這時不要對他們大吼，先讓自己冷靜一下，試著理解他們的感受，讓他們表達自己的想法。失智者若是因為做某件事不順利而情緒暴躁，就幫他們把要做的事，分成更多簡單的小工作。

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失智者常見的4種情緒變化

1. 容易生氣

失智者處在陌生的環境時會害怕、有壓力感，當他們需要處理有難度的事情，卻做不到時，就會感到沮喪。若旁人想試著幫他們時，他們會生氣、害怕、挫折、尷尬，這些情緒都會讓患者感到氣憤。你可以試著把事情分成更多的小步驟，讓患者自己一步一步去做，不要急著幫忙，並讓他們能夠發表自己的想法。

2. 抑鬱

失智者因為有和社會脫離的感受，而會有抑鬱和孤獨的感覺，他們可能會出現抑鬱症狀，包括情緒變化、妄想、焦慮等，你可以尋求專業醫師的幫助，讓患者盡量更活潑、社交能力更強一些。

3. 焦慮和依賴

失智者處在新的環境、遇到不認識的人時，就會覺得不安。有些失智者焦慮時會失眠、坐立難安，或是依賴在他們熟悉的人或環境裡，這時你需要讓他們知道，自己有多麼在乎他們，給他們安全感。也可以試著讓他們分心做其他事，忘了去煩惱之前的事。

廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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4. 情緒多變

失智者有時會因為行為能力變差，而感到沮喪，或是純粹感到害怕、困惑、疲倦，也可能因為覺得冷、餓或無聊，而產生情緒變化。要應付這樣的情況，必須要了解失智者喜歡和討厭什麼，什麼能讓他們緩和下來，什麼時候會情緒爆發，知道這些之後，你就會了解如何避免讓患者有不好的情緒，要是真的情緒爆發了，也會知道如何安撫他們。

照顧者心情要調適，別給自己太多壓力

照護者要面失智者許多情緒上與行為上的改變，且要花很多時間在失智者身上。你可能有時會生氣，愈來愈沒有自己的生活和時間，或因為患者情況沒有改善而覺得挫折，自覺做得不好，很氣餒，也可能不想繼續照顧，並對患者變得沒耐性，有時又會因為有這些想法，而對患者感到內疚。

其實不需要有罪惡感，有些負面想法是很正常的，畢竟為了照顧患者，照顧者的身心也非常疲憊。你要告訴自己，自己只有一個人，要忙很多事，不可能什麼事都做得完美，自己只要盡力了就好，你也要有一個觀念：自己已經做得很好了。對於失智者來說，能有人陪在身邊照顧，就已經擁有對抗失智症的有效藥了。

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7招輕鬆照護不慌張！

照顧失智症患者很不簡單，需要花很多時間，且要很有耐心，以下是一些照顧患者的建議：

1. 和患者溝通時，要用簡單的字和句子。講話要慢一點、清楚一點，別對患者大聲說話，若講一次聽不懂，就重新解釋一遍，若還是不懂，就等一段時間後，再講一次。

2. 專注在患者的感受上，和他們說話時用溫和及支持的口吻，可以牽他們的手、擁抱或稱讚他們。

3. 讓患者攝取足夠的營養，避免吃精製糖，多吃蔬菜。

4. 患者還是可以出遊玩樂，請多帶他們到外面走走吧！

5. 照顧者自己也要顧好健康，每天最好都運動一下。

6. 患者是會有情緒記憶的，即便他們會忘記是什麼事情造成他們有某種情緒。照顧者的言行舉止都會影響到患者的情緒，所以要注意自己說的話和做的事。

7. 設定好每日的例行事務、行程，這有助於減少患者腦中的錯亂和挫折感。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：失智症情緒失控怎麼辦？暴躁、不睡覺8行為！7招輕鬆照護不慌張】

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