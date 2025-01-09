健康飲食｜冬天吃花生有益健康 一文盤點營養功效 附３項食用禁忌

花生是生活中常見的食物，不論是作為下酒零食，抑或製成花生醬，都深受大眾的喜愛。事實上，花生更有「長生果」之稱，在冬季食用更有意想不到的健康益處！



提到花生，大多數人都會聯想到高熱量及油脂，但其實花生是一種非常健康的食物。它能夠提供豐富的蛋白質、維他命和礦物質，包括維他命E、維他命B雜、鎂和鉀。花生還富含白藜蘆醇和類黃酮等抗氧化劑。尤其是在冬天，食用花生能顯著增進健康，因其能為身體提供溫暖和能量，增強免疫力，並有助於對抗皮膚乾燥。接下來本文將會為大家一一盤點在冬季食用花生的健康功效。

花生3大好處與功效（點擊下圖看清👇👇👇）

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冬季食用花生對健康的６大好處

1. 提供能量



花生熱量高，能快速且持續地補充能量，是寒冷冬日的理想零食。花生結合了健康的脂肪、蛋白質和碳水化合物，可確保長時間釋放能量，即使在寒冷的冬天也能幫助您保持活力和體力。

2. 增強抵抗力



冬季是感冒和流感的高峰期，而花生中含有抗氧化劑和人體所需的營養素（包括維他命 E、鋅和硒）有助於增強免疫系統。

3. 皮膚保健



冬天常會造成皮膚乾燥、脫屑，而花生中的營養素可以幫助維持皮膚的水分和彈性，促進皮膚健康和亮澤。

4. 促進骨骼健康



花生含有磷、鎂和鈣等維持強健骨骼的必要礦物質。在冬天，大維他命人都會減少體力活動，在這種時候，就需要額外補充營養，避免發生骨質健康流失相關的風險。

5. 豐富的脂肪來源



花生是植物性蛋白質的絕佳來源，而植物性蛋白質對肌肉的修復和維持非常重要。在飲食中加入花生有助於保持肌肉質量，尤其是在體力活動量可能下降的冬季。

▼水煮花生熱量低嗎？（按圖看清👇👇👇）

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6. 預防心臟疾病



冬季同樣是心臟病高發的季節，而花生含有豐富的單元不飽和及多元不飽和脂肪，有助於降低壞膽固醇 (LDL) 含量，增加好膽固醇 (HDL) 含量。這種對心臟有益的脂肪特性，加上其所含的鎂和鉀，有助於維持健康的血壓，並降低罹患心血管疾病的風險。

食用花生維他命意事項 忽略1項恐致中毒！

雖然花生的營養價值十分高，但仍有一些維他命意事項與禁忌需要留意，特別是對於某些特定人群。以下是主要的維他命意事項與禁忌：

- 適量食用



雖然花生富含營養，但熱量較高，過量食用可能導致體重增加。因此，應適量食用，以免增加體重或影響健康。

- 選擇有保證的食物來源



應避免食用受潮或變質的花生，因為花生發霉後會生成黃麴毒素，進食後可能會出現噁維他命吐、腹痛、腹瀉、痙攣、昏迷、肝臟受損，致癌甚至死亡。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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- 過敏反應



花生是常見的過敏原之一，對花生過敏的人應完全避免食用。以下是花生過敏常見的症狀：

⚫ 皮膚症狀

皮膚紅腫或發癢

蕁麻疹（皮膚紅斑或丘疹）

皮膚潰瘍或水泡

⚫ 呼吸系統症狀

喉嚨緊縮或灼熱感

呼吸困難或哮喘

喉嚨腫脹或喉嚨痛

⚫ 消化系統症狀

腹痛或腹部不適

噁維他命維他命吐

腹瀉或腹部膨脹

⚫ 全身性症狀

過敏性休克（極為嚴重的過敏反應）

心跳加速或心悸

頭暈或昏厥

花生過敏症狀的嚴重程度可以因人而異，尤其對於一些嚴重過敏的患者來說，即使食用小量花生也可能導致生命危機。對於已知對花生過敏的人來說，最重要的是確保避免接觸花生及其製品，並始終隨身攜帶過敏急救用品（如藥物或維他命射器），以應對可能的過敏反應。

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