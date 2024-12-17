花生營養｜助抗癌防血管硬化保留營養要連衣吃！1食法膽固醇飆高

花生一年二穫，農曆10月至12月所採收的花生又稱為「冬豆」，富含維他命E，可幫助身體抗氧化、降低發炎反應。



台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，花生屬於堅果種子類，除了脂肪含量較高外，也含有蛋白質、膳食纖維、鎂、磷、色胺酸以及珍貴的白藜蘆醇等營養成分，有抗癌、防止血管粥狀硬化等作用。

花生3大好處與功效（點擊下圖看清👇👇👇）

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每100公克的花生，約有26公克蛋白質、49公克脂肪、16公克多元不飽和脂肪酸、16公克碳水化合物。徐佳靖指出，從升糖指數來看，花生的數值約為14，可視為低GI食物，食用後血糖在短時間內不會大量升高，但前提是使用清蒸、水煮的烹調方式。一般市售的「油炸鹹花生」，熱量、鹽分都超標，容易發胖、膽固醇飆高。

花生的油脂含量高，每公克可產生9大卡的熱量，要特別注意隱形熱量。由於整顆花生80%的不飽和脂肪酸中，Omega-6含量高，攝取過多容易造成身體發炎。徐佳靖提醒，食用花生應該與腰果、核桃、葵花籽、夏威夷豆等輪替著吃，均衡攝取營養素。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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徐佳靖指出，花生的白藜蘆醇成分，大部分存在於外層的膜，對人體有很好的保健作用，整顆吃才不會浪費了營養。花生也含鎂，可以幫助精神放鬆，穩定睡眠，但磷含量高，腎臟病友要限制攝取。另外，膽囊切除後的患者，也要避免進食高脂肪食物，花生應少吃。

花生有特殊的堅果香氣，但有些人易出現過敏反應，台灣衛福部已訂定「食品過敏原標示規定」，提醒有特殊過敏體質的消費者，小心引起過敏反應。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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花生的保存也令人頭痛，相關產品可能產生黃麴毒素，長期接觸恐致癌。徐佳靖強調，生的花生直接冷藏、熟的花生一定要冰，避免儲存於潮濕環境，並盡早食用完畢。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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