失智症｜兒童時期肥胖 或會增加晚年患上認知障礙症風險！

認知障礙症（又稱：失智症）是大腦因神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，過去被認為只有長者才會罹患，但近年的數據指出患者出現年輕化的趨勢。近日更有研究指出，原來認知障礙症的風險，最早可能在兒童時期就開始累積！



早前，醫學期刊《eBioMedicine》上發表的一項新研究表明，童年和青少年時期的「不健康」可能會為以後的大腦健康狀況埋下隱患。該研究由牛津大學精神病學系的研究小組與倫敦大學學院合作，分析了860名參與長期研究的兒童數據。這項研究透過檢驗與人們健康相關的各種措施，長時間追蹤人們的資料。

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兒童時期的心血管健康會導致認知障礙症？

研究人員調查了兒童 7 至 17 歲時的血壓和體重指數、11 至 15 歲時的體力活動水平以及 20 歲左右成年早期的腦部掃描。由此發現了心血管健康狀況欠佳——例如童年時期的高血壓或青少年時期體重高速上升等，都會增加晚年罹患的風險。這些因素會影響大腦中一種稱為灰質（Gray matter，又稱為皮質）的組織結構，改變其厚度和表面面積，並且這種影響在與認知障礙症相關的腦部區域中更為明顯。

研究人員指出，心臟健康和大腦健康之間的類似聯繫早已在患有記憶困難和認知障礙的老年患者身上顯示出來。而本次研究證實，人們在生命早期就能夠識別和減輕罹患認知障礙症的風險。

該論文的主要作者Holly Haines表示，「我們的研究表明，生命早期階段的心血管健康可能對已知在認知障礙症中受影響的大腦區域的結構很重要，而且比之前想像的要早得多。」

不過，英國阿茲海默症協會的Richard Oakley 博士亦就這項研究指出了一些限制。他表示，「這項研究主要包括白人、男性、上層或中產階級的參與者，因此需要進一步的研究來在更多樣化的群體中證實這些發現。另外，由於這是一項初步研究，它並不能證實兒童時期心血管健康狀況不佳一定會導致晚年的認知障礙症中，仍需要更多的研究來了解這種聯繫。」

如何降低罹患認知障礙症的風險？

目前認知障礙症尚無法根治，但你能通過預防措施減低患症風險。有證據顯示，以下生活方式有助於避免認知障礙症：

多做運動 - 運動可以增加血液流量和氧氣供應，刺激新腦細胞的生長，並保護腦部功能，從而保持腦部健康。



少喝酒 - 過量飲酒可能損害大腦細胞，增加認知障礙風險。因此，限制酒精攝入可以有助於降低風險。



戒煙 - 吸煙會增加罹患認知障礙症的風險，因為吸煙會損害血管、降低血液中的含氧量，並造成細胞發炎和壓力。



保持精神健康和社交活躍 -積極參與社交活動、保持精神活躍有助於保持大腦活躍，降低認知障礙症風險。



保護你的視力和聽力 - 曾有研究指出，感官喪失與認知障礙症之間存在關聯。保持良好的視力和聽力有助於維持大腦功能，降低認知障礙風險。



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